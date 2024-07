Iz Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina so sporočili, da sta pri gašenju pomagali letali za gašenje air tractor in več gasilskih enot. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je potrdil, da se je air tractor že vrnil na Brnik. Tam je sicer v stanju pripravljenosti, če bi ga spet potrebovali.

Gasilec vipavske gasilske postaje Peter Prelc pa je povedal, da je požar že pod kontrolo, gasilci pa trenutno iščejo morebitna žarišča in močijo teren.

Največ težav so imeli gasilci s terenom, saj je ta precej težko dostopen. Po prvi oceni pa sta zagorela podrastje in nizka trava. O vzroku požara zaenkrat ne morejo govoriti.

Uprava za zaščito in reševanje je sicer danes preklicala požarno ogroženost, a je občina Ajdovščina izdala poseben odlok, s katerim v občini v veljavi še vedno ostaja zelo velika požarna ogroženost.