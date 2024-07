»Bilo je kot nočna mora. Nekaj najhujšega, kar si lahko zamisliš. Kot bi bili v Ameriki, ne pa v sončnem Southportu,« je krvav napad, v katerem so umrle tri deklice, komentiral lastnik lokalne avtoličarske delavnice Colin Parry. V ponedeljek nekaj minut pred poldnevom je namreč na ulici Hart Street v obmorskem mestecu med Blackpoolom in Liverpoolom na vzhodu Anglije 17-letni osumljenec, zakrit z medicinsko masko in s kapuco na glavi, z nožem do smrti zabodel tri deklice, stare šest, sedem in devet let, ranil pa še osem otrok in dva odrasla. Policija je najstnika iz bližnjega Banksa prijela, zasegla pa tudi domnevno morilsko orožje. Po pisanju medijev se je napad zgodil v plesni šoli Hart Space, kjer so potekale delavnice plesa in joge. Udeležili naj bi se jih otroci v starosti od šest do enajst let.

Še pet otrok je v kritičnem stanju, hudo poškodovana pa sta tudi odrasla, ki sta jih skušala zaščititi. Največ žrtev naj bi bilo deklic oziroma deklet, na delavnici naj bi jih bilo okoli 25. Motiv za napad še ni znan, policija pa osumljenca ne obravnava kot terorista.

Panično zaklepali vrata in zapirali okna

Za večino otrok v Angliji je bil ponedeljek prvi počitniški dan. A so brezskrbnost in veselje v spremljavi glasbe zvezdnice Taylor Swift prekinili kriki. Petletne, na smrt prestrašene deklice so prekrite s krvjo brezglavo tekale po ulici Hart Street. »Mami, mami, zabodena sem!« je po navedbah 57-letne Debrah Parker tulila ena od žrtev. Mama jo je dvignila v naročje in jo odnesla v avto. Vmes pa na ves glas prosila za pomoč. »Ko sem prišel izza vogala, sem videl sredi ceste ležati dva, mogoče tri otroke. Prizor je bil povsem nerealen,« je za Guardian pojasnil Colin Parry. Iz plesnega studia so se vili nenormalni, nečloveški zvoki. »Prijatelj je tekel preverit, kaj se dogaja. Mimo njega je švignilo kakih deset otrok, vsi so bili krvavi. Ena od punc se je onesvestila na pločniku in priskočil ji je na pomoč,« je še opisal kaotično dogajanje. Na pomoč so priskočili vsi, ki so bili v bližini - sosedi, gradbeni delavci, lokalni podjetniki. Ranjene so prinesli na ulico, kjer so pred prevozom v bolnišnico zanje poskrbeli reševalci. Tako oni kot policisti in gasilci so bili povsem pretreseni nad dogajanjem. Ko so žrtve otroci, je težko za vse. »Ta dogodek bo zagotovo imel trajen vpliv na celotno skupnost,« je izjavil vodja operativnega oddelka reševalne službe Dave Kitchin.

Sledile so minute panike. Po družbenih omrežjih so se širila sporočila, naj se ljudje zaklenejo v domove in zaprejo okna. Vse je bilo strah, da ponoreli napadalec teka po ulicah in zabada vse povprek. Po aretaciji 17-letnika je policija sporočila, da ne išče nikogar več. Ljudje so si vsaj malce oddahnili. Najstnik je nekaj kilometrov oddaljen Southport iz domače vasi prispel s taksijem. »Ni ga plačal, s čimer sem ga soočil. Bil je kar agresiven, odvrnil mi je, kaj mislim storiti glede tega. Nekaj mu je rekla tudi ena od strank. Napadalno se je odzval tudi na to, potem pa šel,« je o srečanju z domnevnim napadalcem povedal avtoličar Parry. »Ni samo enkrat zabodel. Zmešalo se mu je,« je zaključil.

Sožalna sporočila prihajajo z vseh strani in ravni države. Britanski premier Keir Starmer je pohvalil takojšnji odziv policije, kralj Karel in kraljica Camilla sta sporočila, da sta globoko pretresena, canterburyjski nadškof pa moli za vse vpletene v tragedijo.