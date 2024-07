Indijska vojska je sporočila, da je na območje poslala več kot 200 vojakov, ki bodo reševalcem in gasilcem pomagali pri operacijah iskanja in reševanja. »Domnevamo, da je ujetih več sto ljudi,« je navedla v izjavi za javnost.

Reševalci se prebijajo skozi blato in iščejo preživele ter z območja na nosilih odnašajo trupla. Prizadevanja za reševanje sicer po navedbah lokalnih medijev ovira zrušenje pomembnega mostu na območju. Več ljudi, ki so bili poškodovani v zemeljskih plazovih, so prepeljali na zdravljenje v bolnišnice.

India landslides update: 84 killed, 116 injured, hundreds more still missing - Reuters @MrbamNewspic.twitter.com/6jv7ZI1GU4 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) July 30, 2024

Predsednik indijske vlade Narendra Modi je poudaril, da je vladi Kerale zagotovil vso možno pomoč. »V mislih sem z vsemi, ki so izgubili svoje ljubljene, in molim za poškodovane,« je sporočil.

V poplavah in zemeljskih plazovih v Kerali je leta 2021 umrlo najmanj 25 ljudi. V najhujših poplavah leta 2018 pa je v okolici Kerale umrlo skoraj 500 ljudi.