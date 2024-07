Županja Osla Anne Lindboe trdi, da so prek največjega norveškega pristanišča, ki tedensko sprejme 50 do 70 ladij in 243.000 kontejnerjev, kriminalne tolpe pretihotapile okoli 680 milijonov evrov drog.

»Zdi se, da pristanišče v Oslu postaja prednostno pristanišče za kriminalne tolpe v Evropi,« je Lindboe povedala za norveško televizijo in dodala, da je pristanišče preslabo varovano in zaščiteno.

V začetku tega meseca je carinska policija v Antwerpnu, evropski prestolnici preprodaje drog, poročala, da so se zasegi kokaina v belgijskem pristanišču prepolovili, saj so kriminalne tolpe spremenile poti, da bi se izognile poostrenemu nadzoru.

Oblasti v Oslu skrbi, da pristanišče ni dovolj varno

Na norveškem carinskem združenju pravijo, da ima Oslo samo en prenosni optični bralnik oz. skener, ki si ga deli z dvema drugima pristaniščema. Ko ta ni na voljo, morajo cariniki pregledovati kontejnerje z ročnimi skenerji, za katere pravijo, da niso tako učinkoviti.

Vodja norveškega carinskega združenja Karin Tanderø Schaug je za časnik Guardian dejala, da je situacija glede kokaina in organiziranega kriminala kritična, in da je treba nujno »okrepiti carinsko varnost na Norveškem«. »Ta boj je zelo pomemben. Ne smemo podcenjevati pomembnosti mejnega nadzora,« je dodala.

Med mladimi odraslimi ima Norveška tretjo največjo porabo kokaina v Evropi. Lani je norveška carinska služba izvedla 1.847 zasegov drog, to je več kot v prejšnjih desetih letih skupaj.

Količina kokaina v Oslu je zaskrbljujoča

Količina kokaina v Oslu zaskrbljujoče narašča, je dejala Tanderø Schaug in pozvala norveško vlado k ukrepanju. Opozorila je, da lahko Norveška in Švedska zlahka postaneta tranzitni državi za prepovedane substance.

Finančni minister Trygve Slagsvold Vedum meni, da sta preprodaja drog in organizirani kriminal grožnji norveški družbi. »Da bi ustavili tolpe, moramo zaseči njihov denar in ustaviti dotok drog na Norveško. Zavedamo se, da je Oslo eno izmed pristanišč, ki se uporabljajo za uvoz nezakonitih drog, zato je na voljo skener, ki se lahko po potrebi uporablja v obeh pristaniščih v Oslu, glede na ocene groženj carinske agencije.«