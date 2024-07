Na olimpijskih igrah je žvižge s tribun moč slišati redko. Navijači po večini navijajo za svoje ljubljence in ne proti nasprotnikom. A so tudi izjeme. Žvižge v Parizu denimo na svoj račun posluša košarkar ZDA Joel Embiid. V Kamerunu rojeni center je sprva želel predstavljati svojo državo, kasneje pa si premislil, saj je uvidel, da bo imel drugje več možnosti za uspeh. Vse je kazalo, da bo oblekel dres Francije, od koder prihajajo tudi nekateri člani njegove družine. Leta 2022 je tako pridobil tamkajšnji potni list, a si na koncu znova premislil. Odločil se je igrati za ZDA, kar so mu Francozi močno zamerili in to odkrito kažejo na njegovem vsakem koraku v Parizu. Žvižgov pa se je in bo naposlušal še en športnik v Parizu, a zaradi povsem drugačnega razloga. 29-letni Steven van de Velde nastopa na turnirju v odbojki na mivki, kljub temu, da je bil leta 2016 v Veliki Britaniji obsojen na štiriletno zaporno kazen zaradi posilstva 12-letne Britanke. Dogodek se je zgodil leta 2014, ko je bil Van de Velde star 19 let.

Nizozemci zmedeni

Ko je Steven van de Velde v nedeljo prvič stopil na peščeno igrišče, ki se nahaja v neposredni bližini Eifflovega stolpa, so se s tribun vsuli žvižgi. 29-letnik je na njih odgovoril z dvignjeno roko. Ko je med igro osvojil točko, gledalci niso ploskali, temveč so le, ko je to uspelo njegovemu partnerju Matthewu Immersu ali nasprotnikoma. Očitno nihče ne želi odkrito navijati za obsojenega posiljevalca otrok. Van de Velde je leta 2016 priznal, da je posilil 12-letnico. V Veliko Britanijo je leta 2014 priletel s polnim zavedanjem o njeni starosti, saj jo je spoznal preko spletnega socialnega omrežja facebook. Prvih 12 mesecev dodeljene kazni je odsedel v zaporu v Veliki Britaniji, nato pa so ga po dogovoru med državama premestili v domovino, kjer so ga v skladu z nizozemsko zakonodajo obsodili na krajšo zaporno kazen. Tako so ga v začetku leta 2017 izpustili po vsega enem dodatnem mesecu za zapahi. »Označili so me kot spolno pošast, kot pedofila. Ampak jaz to nisem, res ne,« je dejal po prihodu na prostost.

Med gledalci je bilo v času njegove tekme zaznati mešane občutke. Dva Nizozemca sta razkrila, da sta karte za dvoboj kupila pred letom in pol, preden sta vedela, da bosta na delu spremljala obsojenega posiljevalca otrok. »Sicer menim, da je že plačal ceno za svoj prekršek in je prav, da lahko življenje začne na novo,« je dejala Anna iz Utrechta, ki ni želela razkriti svojega priimka. Podobno je bilo pri njenem prijatelju Jasperju. »V domovini je njegov nastop na olimpijskih igrah sprožil veliko polemik. Kako ne bi, ko pa govorimo o nedotakljivosti otrok. Zato smo Nizozemci precej zmedeni, saj ne vemo, ali bi navijali zanj ali ne. Odzivamo se čustveno. A imamo pravni sistem in če je ta odločil, da je lahko na prostosti, potem je prav, da lahko dela, kar želi.«

Ne biva v olimpijski vasi in ne govori z mediji

Mednarodni olimpijski komite (MOK) se je po začetku igre znašel pod plazom kritik, številni mediji pa so se spraševali, kako je sploh možno, da mu je dovolil nastop v Parizu. V javnost je prišlo tudi elektronsko sporočilo, v katerem je zaskrbljenemu Britancu, ki živi na Nizozemskem, eden od vidnejših predstavnikov tamkajšnjega olimpijskega komiteja zatrjeval, da Van de Velde ni pedofil. Britanec je prisotnost 29-letnika v Parizu označil za velik črni madež za Nizozemski olimpijski komite, v odgovor pa je dobil, da »Steven ni pedofil. Resnično mislite, da bi v Pariz poslali nekoga, ki predstavlja nevarnost ostalim? Ne, ne predstavlja je.« V izogib zapletom je Van de Velde zaprosil, da v času iger v Parizu ne biva v olimpijski vasi, ob tem pa je dobil tudi posebno dovoljenje, da mu po tekmah ni potrebno odgovarjati na vprašanja predstavnikov sedme sile.

MOK se je na kritike odzval s sporočilom, da o sodelujočih na igrah odločajo olimpijski komiteji v posameznih državah. Na vprašanje, če se MOK počuti udobno, da v Parizu tekmuje športnik, ki je bil obsojen zaradi posilstva otroka, je njegov predstavnik Mark Adams odgovoril neposrečeno. »Ne bi rekel, da nam je udobno ali da smo s tem zadovoljni. A potrebno je vedeti, da se je zločin zgodil že dolgo nazaj, pred desetimi leti. Van de Velde je prestal dodeljeno kazen in tudi obdobje rehabilitacije. Ob tem imamo za varnost vrhunsko poskrbljeno in verjamem, da... Van de Velde niti ne biva v olimpijski vasi,« se je zapletal Mark Adams.

Nizozemski olimpijski komite je po polemikah v sporočilu za javnost zagotovil, da so poskrbeli za konkretne varnostne ukrepe, da je Van de Velde izpolnil vse njihove zahteve in prestal stroge preizkuse pri ocenjevanju tveganja ter da ne obstaja bojazen, da bi znova storil takšen zločin. »Ves čas je bil odkrit glede tega, kar je storil. Ob tem pa ponavljal, da je bila to največja napaka v njegovem življenju. Globoko obžaluje, da je s tem povzročil bolečino žrtvi in njenim bližnjim ter da zaradi njegovega nastopa na olimpijskih igrah in vnovične medijske pozornosti dogodku znova trpijo. Hkrati je bil odkrit glede osebne preobrazbe, ki jo je prestal od dogodka,« so še zapisali.