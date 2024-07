Medvedko so usmrtili v gozdu blizu kraja Padaro di Arco severno od Gardskega jezera, kjer so jo izsledili s pomočjo radijske ovratnice.

Oblasti so v sporočilu za javnost izpostavile, da je medvedka veljala za nevarno. To je potrdil tudi italijanski inštitut za zaščito okolja in raziskave (Ispra), ki je potrdil potrebo po čim prejšnji odstranitvi medveda, ki so ga uvrstili v kategorijo »veliko tveganje«.

Medvedka, stara 22 let, naj bi najmanj sedemkrat prišla v bližnji stik s človekom, nazadnje 16. julija, ko je napadla francoskega pohodnika.

Oblasti na Trentinskem so letos sprejele odlok, ki dovoljuje odstrel do osmih problematičnih medvedov letno v letošnjem in prihodnjem letu, potem ko se je število zveri po njihovi ponovni naselitvi iz Slovenije pred več kot 20 leti povečalo. Po ocenah iz leta 2023 je na območju prisotnih približno 100 odraslih rjavih medvedov.

Lani je na Trentinskem med tekom v gozdu po napadu medvedke umrl 26-letni moški. Medvedko so pozneje ujeli in oblasti so odredile njen odstrel, vendar so skupine za zaščito živalskih pravic s pravnimi sredstvi odstrel preprečile. Premestili jo bodo v rezervat zunaj Italije.