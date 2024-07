Na višje prihodke so vplivali večja ekonomija obsega, višja produktivnost, boljše upravljanje stroškov ter bolj ugodna struktura izdelkov. Glede na zemljepisna območja je osrednje proizvodno podjetje znotraj skupine Hisense Europe največjo rast doseglo na trgih Zahodne Evrope, kjer so lanski prihodki glede na leto 2022 porasli za 21,8 odstotka na 1,32 milijarde evrov, kar v strukturi prihodkov predstavlja 52,3-odstotni delež.

Na trgih Vzhodne Evrope so glede na leto 2022 povečali prihodke od prodaje za 13 odstotkov na 1,08 milijarde evrov, kar zaleže za 42,6 odstotka vseh prihodkov. V strukturi prihodkov se je delež Zahodne Evrope povečal za 2,7 odstotne točke, Vzhodne Evrope pa znižal za eno odstotno točko.

Gorenje, ki ima proizvodne lokacije v Sloveniji, Valjevu v Srbiji in v Marianski Udolni na Češkem, je lani znižalo stroške dela za skoraj štiri odstotke na 96,3 milijona evrov. Konec leta 2023 je imela družba 2899 zaposlenih, kar je bilo 3,5 odstotka manj kot leto prej.

Naložbe in investicije

Lani je Gorenje investiralo 34,4 milijona evrov, od tega je bilo 59,1 odstotka naložb v opredmetena osnovna sredstva, torej nove stroje in objekte. Podjetje je ob tem še naprej vlagalo v raziskovanje in razvoj, da bi izboljšalo konkurenčnost izdelkov, ki je temelj za rast in strukturo izboljšanje prodaje. Skupina Hisense s sedežem na Kitajskem krepi pomembnost Slovenije kot svoje osrednje evropske proizvodne in razvojne lokacije, to pa prinaša tudi nove investicije in delovna mesta. V ureditev inovacijskega centra je bilo vloženo več kot dva milijona evrov in za vlaganja v raziskave in razvoj okrog 45 milijonov evrov ali skoraj 20 odstotkov več kot leta 2022.

Naložba v nov inovacijski center je del večjega projekta investicij v nove generacije gospodinjskih aparatov, ki bo trajal do novembra letos. Družba bo vanj vložila okrog 39 milijonov evrov. V okviru državnega sofinanciranja na podlagi zakona o spodbujanju investicij bo družba pridobila nekaj več kot devet milijonov evrov.