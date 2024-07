Kakovost vode v reki Seni se je poslabšala zaradi deževja, ki je padlo v petek in soboto, kar je privedlo do odpovedi obeh plavalnih triatlonskih treningov in prve tekme, ki so jo prestavili na jutri. Organizacijski odbor olimpijskih iger, mednarodna triatlonska zveza in lokalne oblasti so sprejeli to odločitev, da zagotovijo varnost športnikov.

Triatlon je prva olimpijska disciplina, ki naj bi bila izvedena v reki, sledi pa ji plavanje v odprtih vodah v drugem tednu olimpijskih iger. Zaradi trenutne situacije so organizatorji v stiski, saj onesnažena reka Sene še vedno ni primerna za plavanje. Plavanje v takšnih pogojih bi lahko povzročilo resne zdravstvene težave za udeležence.

Zakaj je Sena tako umazana?

Reka Sena ni ravno znana po svoji čistoči. Kot večina starajočih se mest po vsem svetu ima tudi Pariz mešani kanalizacijski sistem. To pomeni, da se po istih ceveh pretakajo tako odpadne kot padavinske vode. Ob prevelikih količinah dežja te cevi dosežejo polno zmogljivost.

Namesto da bi se dodatna odpadna voda stekala v nekakšno čistilno napravo, se odplake stekajo v Seno, kar povzroča zloglasni smrad in strupene vode.

Pariška županja devet dni pred začetkom olimpijskih iger zaplavala v Seni

Pariška županja Anne Hidalgo se je preteklo sredo zjutraj okopala v reki Seni, da bi dokazala, da je voda dovolj čista za olimpijske igre.

Županja je v neoprenskem kostimu in z očali plavala v znameniti reki, medtem ko jo je z obrežja opazovala na stotine gledalcev in izpolnila obljubo, ki jo je meščanom dala že januarja.

L’épreuve de triathlon annulée dans la Seine car polluée. ➡️ 1,4 milliards d’euros jetés par les fenêtres pour que @Anne_Hidalgo et Amélie Oudéa-Castéra @AOC1978 s’offrent un petit kif dans la Seine ! https://t.co/tmMIsTVJDYpic.twitter.com/Jxyw9Z2M7L — Myriam Palomba (@myriampalomba) July 30, 2024

Na jutro županjinega plavanja so iz reke izlovili dve kolesi in skuter – Hidalgova zato tudi ni potopila svoje glave. Pojasnila je, da se ni želela poškodovati. Pri plavanju se ji je kasneje pridružil še Tony Estanguet, vodja pariških iger 2024.

»Sena je čudovita,« je iz vode dejal Hidalgojeva. Ko je izstopila iz vode, je nadaljevala z navdušenjem: »Voda je zelo, zelo dobra. Malo hladna, vendar ni tako slaba. Dejala je tudi, da so današnji dan sanje in dokaz, da »smo opravili veliko dela.«

Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je obljubil, da se bo pridružil kopalcem v Seni, je bil odsoten, saj ga je zadržala njegova odločitev o razpisu predčasnih parlamentarnih volitev prejšnji mesec.