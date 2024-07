Dalmacija: Zaradi požara v bližini Skradina evakuirali prebivalce

Na območju Skradina pri Šibeniku je zjutraj izbruhnil obsežen požar, ki ga gasi 82 gasilcev z 32 gasilskimi vozili ter štirje kanaderji in trije air tractorji. Požar še ni pod nadzorom, gasilci pa so osredotočeni na obrambo hiš pred ognjem. Gasilci so domačine v Plastovu pozvali, da zapustijo svoje domove. V osnovni šoli so za evakuirane prebivalce uredili zatočišče, kjer jim bo na voljo hrana, pijača in prenočišče.