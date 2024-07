Hrvaška gasilska zveza je bila zjutraj obveščena o požaru na odprtem prostoru v naselju Ićevo. Požar je zajel travo, nizko rastlinje in borov gozd, gasilci pa ga aktivno gasijo.

»Razmere so težke. Osredotočeni smo na obrambo hiš in preprečevanje tega, da bi se ogenj razširil na drugo stran ceste,« je sporočil poveljnik šibeniške intervencijske enote. Ogenj je že dosegel območje dveh bližnjih naselij Bratiškovci in Plastovo. V Bratiškovcih naj bi zgorel eden od objektov, domnevno stara, zapuščena hiša.

Med gašenjem požara pri Splitu poškodovan gasilec

Nekaj pred 3. uro zjutraj pa je zagorelo na območju Kaštel Sućurca. Pri gašenju je sodelovalo 120 gasilcev s 40 gasilskimi vozili, uporabili pa so tudi protipožarni vlak.

Ogenj je po navedbah Hrvaške gasilske zveze zajel travo, nizko rastlinje in makijo. Kot je pojasnil poveljnik gasilcev iz splitsko-dalmatinske županije, je dosegel tudi prostore enega od poslovnih objektov ter se približal eni od trgovini in skladišču, a se zaradi hitrega odziva gasilcev ni razširil na ta dva objekta.