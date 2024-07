Cene blaga, dobavljenega iz držav v evrskem območju, so junija ostale nespremenjene, cene blaga, uvoženega iz držav zunaj evrskega območja, pa so bile višje za 0,5 odstotka.

Po podatkih statistikov so bile cene energentov višje za 1,8 odstotka, izdelkov za investicije za 0,2 odstotka, medtem ko so bile cene surovin in proizvodov za široko porabo nespremenjene.

Najbolj so se zvišale cene uvoženega blaga v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 16,6 odstotka) in na področju rud in kamnin (za 1,4 odstotka), pri tem je najbolj izstopalo zvišanje surove nafte in zemeljskega plina (za 1,8 odstotka).

V medletni primerjavi so se medtem cene uvoženega blaga znižale za 1,4 odstotka. Cene blaga, dobavljenega iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 0,1 odstotka, cene blaga, uvoženega iz držav zunaj evrskega območja, pa so se znižale za 3,4 odstotka.

Medletno je bilo najopaznejše znižanje cen na področju rud in kamnin (za 9,9 odstotka), pri tem surove nafte in zemeljskega plina (za 12,2 odstotka). Najizraziteje so se medtem podražili proizvodi iz skupine proizvodnja koksa in naftnih derivatov (za 7,4 odstotka), so še zapisali na statističnem uradu.