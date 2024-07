Po navedbah ruske državne tiskovne agencije so njihovi novinarji in fotografi pred igrami prejeli ustrezne akreditacije, s katerimi so se tudi udeležili slavnostnega odprtja in več športnih dogodkov.

Že naslednji dan po uradni otvoritvi pa so »povsem nepričakovano« ostali brez pravice spremljanja dogodkov v Parizu.

Tiskovna predstavnica Pariza 2024 je v ponedeljek za medije potrdila to informacijo, pri čemer pa ni navedla števila odvzetih akreditacij ali razloga za to, saj da le uveljavljajo odločitve, ki jih sprejemajo drugi.

Notranje ministrstvo s sedežem v Parizu noče komentirati zadev, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Tokratnih iger se spričo ruske agresije v Ukrajini udeležuje le 15 športnikov iz Rusije, ki pa morajo nastopati z nevtralnimi simboli.

Nazadnje je v Tokiu leta 2021 nastopilo 335 ruskih športnikov, ki so osvojili 71 kolajn. Tokrat pa so morali športniki dokazovati, da nimajo povezave z rusko vojsko in drugimi oboroženimi silami ter da aktivno ne podpirajo vojne v Ukrajini. Od športnikov so zahtevali tudi podpis olimpijske karte in s tem podporo mirovni misiji olimpijskega gibanja v Lozani.

Rusko zunanje ministrstvo je že pred igrami opozarjalo, da so organizatorji ruskim novinarjem odobrili premalo akreditacij in francoskim oblastem očitalo omejevanje svobode govora, še navaja AFP.