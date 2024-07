Po porazu proti Danski (19:27) in zmagi proti Južni Koreji (30:23) so se slovenske rokometašice pomerile z Nemčijo, ki je bila po dveh krogih v skupini A edina s točkovno ničlo, saj je izgubila tako z Južno Korejo (22:23) kot s Švedsko (28:31). Ekipa selektorja Dragana Adžića je bila – tudi na svetovnih stavnicah – v vlogi favorita, a je zaradi popolnega razpada sistema igre doživela katastrofo, največjo, odkar je Črnogorec leta 2021 prevzel vodenje reprezentance. Sočasno je to tretji najhujši poraz na velikih tekmovanjih (EP, SP, OI) v zgodovini ženskega reprezentančnega rokometa v samostojni državi, le za gol manjši od minus 23 dvakrat proti Norveški na EP 2004 na Madžarskem (18:41) in EP 2006 na Švedskem (20:43).

Z Nemkami, ki so nujno potrebovale zmago v upanju na četrtfinale (poraz bi verjetno že pomenil predčasni odhod domov), so Slovenke držale ravnotežje le do izida 5:5 v 13. minuti, potem pa se je začel polom v obrambi kot v napadu. Tik pred koncem prvega polčasa so imele izbranke 50-letnega selektorja Markusa Gaugischa – reprezentanco je prevzel pred dvema letoma – že osem golov prednosti (16:8), desetica pa je prvič padla po treh minutah igre v drugem (19:9).

Kljub visoki prednosti Nemke, ki so Slovenijo premagale že na kvalifikacijskem turnirju za OI 2024 aprila letos z 31:25 pred domačimi gledalci v mestu Neu Ulm z 31:25 (obe reprezentanci sta se kasneje uvrstili na igre v Parizu), niso popustile niti za trenutek. Pogled na semafor je bil za Adžićeva dekleta vedno bolj porazen: osem minut pred zadnjih znakom sirene so zaostajale za petnajst (18:33), rekordna razlika pa je bila dvakrat 19 golov (v predzadnji minuti in na koncu). Zmagovalke so bile pri strelih na gol kar 75-odstotno uspešne (55:41), Slovenke le 55-odstotno (40:22), očitna pa je tudi razlika v številu strelov na nasprotnikova vrata.

Igralka Ana Abina, ki je prav na dan tekme praznovala 27. rojstni dan, je ostala brez želenega darila (skalp Nem), selektor Dragan Adžić pa je odgovornost za poraz prevzel nase: »Dekleta je strl pomen tekme v lovu na četrtfinale. Nemčija je prevladovala zaradi naše pomoči, ni pa ponudila ničesar, na kar se ne bi mogli odzvati, če bi bili mirni, stabilni in osredotočeni le na tekmo, ne pa na njen pomen. Naredil sem vse, da ne bi igrali tako, a očitno ne dovolj. A to ne pomeni, da smo kar čez noč pozabili igrati rokomet.« Igralka Tjaša Stanko je v solzah dejala: »Dopustile smo, da nas ponižajo, in to najbolj boli. Vse je šlo narobe.«. Kapetanka Ana Gros je priznala, da sploh ne ve, kaj se je dogajalo z njimi: »V prvih desetih minutah smo še bile prave, potem pa se je nekaj zgrnilo na nas, kot črna magija. Na trenutke smo delovale, kot da ne znamo niti osnovnih rokometnih prvin, kot da igramo v kategoriji mlajših deklic, žoge so nam padale iz rok kot vroč krompir.«

Izidi 3. kroga, skupina A: Slovenija – Nemčija 22:41 (16:9), Norveška – Južna Koreja 26:20 (13:11), Švedska – Danska (sinoči), vrstni red: Švedska (-1) in Norveška po 4, Nemčija, Danska (-1), Južna Koreja in Slovenija po 2, pari 4. kroga (četrtek): Južna Koreja – Švedska (11.00), Nemčija – Danska (19.00), Slovenija - Norveška (21.00).