Calley naj bi sicer umrl 28. aprila, a novica o njegovi smrti do nedavnega ni bila znana javnosti, poroča ameriški časnik The Washington Post.

Za zapahi je preživel le štiri leta in pol, nakar so ga pomilostili in posvetil se je karieri zavarovalniškega agenta ter prebival v zvezni državi Georgia.

Poleg Calleya, ki je bil poročnik voda čete Charlie v 11. brigadi 23. divizije po imenu Americal, je bilo za vojne zločine obsojenih še 12 vojakov, a so jih tudi zaradi institucionalnega skrivanja vojnih zločinov oprostili.

Masaker My Lai so ameriški vojaki izvedli 16. marca 1968, ko je poveljstvo ameriških sil v Vietnamu po odmevni ofenzivi sil severnega Vietnama in gverilcev Vietkonga v južnem Vietnamu na praznik novega leta Tet dobilo obveščevalne informacije, da se je večja skupina borcev Vietkonga zatekla v vasice okrožja Son My, ki so jih poimenovali s skupnim imenom My Lai.

Vojaki čete Charlie so od častnikov dobili navodilo, naj uničijo vse. Vojaška operacija se je začela s topniškim obstreljevanjem in helikopterskimi napadi, nato pa je napadla tudi pehota. Pobili ali posilili so več sto prebivalcev. Po operaciji je ameriška vojska navedla, da so v uspešni operaciji proti komunistom pobili 128 oboroženih upornikov, pri tem pa nenamerno tudi 22 civilistov.

Na prizorišču pokola danes stoji spomenik s 504 imeni žrtev, starih od dveh do 80 let, medtem ko ameriška vojska priznava 347 žrtev.

Resnico o pokolu je ameriška vojska dolgo skrivala, ameriška javnost pa jo je izvedela šele novembra 1969, ko je zgodbo objavil novinar Seymour Hersh. Postopek proti odgovornim se je sicer začel nekoliko prej, vendar se je kaznovanje ustavilo pri navadnih vojakih in nižjih častnikih.