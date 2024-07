Kot je ob obletnici vodne ujme, ki je opustošila velik del države, ocenil vodja vladne službe za obnovo po poplavah Boštjan Šefic, so v letu dni s sodelavci opravili veliko dela pri odpravi in sanaciji njenih posledic. "Nimamo čarobne paličice, lahko pa zagotovim, da bomo angažirali vse institucije zato, da pomagamo. Nikogar ne bomo pustili na cedilu," je poudaril.

"Z vsem, kar vlada dela, želimo povečati odpornost države oziroma območij, ki so bila najbolj prizadeta, da bomo lažje kljubovali podnebnim spremembam in ekstremom, ki se pojavljajo tudi letos," je dejal Šefic. Ob tem je spomnil tudi na vremensko dogajanje pred dobrim tednom dni, ko je v neurju na Gorenjskem kamenje zasulo več hiš. "Kar se je zgodilo v dolini Kokre, na srečo ni bilo tako obsežno kot leto nazaj, bo pa takšnih dogodkov na žalost v prihodnje še več, na kar moramo biti pripravljeni," je opozoril. To se je ta konec tedna potrdilo tudi v Črni na Koroškem.

Število objektov za odstranitev ne bo višje od 350

Odločitev o tem, kateri od 343 objektov s seznama za odstranitev zaradi poplavne ogroženosti bodo na njem ostali, naj bi bila znana do konca meseca.

S seznama so že umaknili 50 objektov, število pa se bo še povečalo. "Praktično z vsemi, ki se bodo morali potencialno preseliti, smo opravili individualne pogovore," je dejal Šefic.

Bodo pa na seznam dodali objekte, za katere je stroka naknadno ugotovila ogroženost. "V tem drugem delu bo presoja lažja in hitrejša, ker že imamo strokovne podlage," je dodal. Po njegovi oceni končno število objektov za odstranitev ne bo višje od 350.

Vlada doslej sprejela 73 sklepov o odstranitvi objektov

V naselju Struge v občini Luče bodo odstranili 11 objektov. Lastniki so za domove prejeli 27 cenitvenih poročil, zoper katere je vladna služba za obnovo prejela dva ugovora na cenitev ter nekaj zaprosil za dodatno pojasnilo. "Kljub pripombam postopki v teh primerih tečejo naprej, nekateri so prejeli tudi že osnutke pogodb. Računam, da se bomo z njimi na koncu dogovorili," je dejal. Trši oreh bo dogovor s štirimi lastniki, ki so vložili tožbe zoper sklepe vlade.

Pripombe in nasprotovanja pričakujejo tudi med trenutno javno razgrnitvijo osnutka sklepa o odstranitvi 116 objektov na območju levega brega Savinje v Letušu, ki bo trajala do vključno 7. avgusta. "Po drugi strani dobivamo tudi sporočila posameznih lastnikov, ki se povsem strinjajo z odločitvijo in želijo, da zadeve čim prej speljemo," je pojasnil Šefic.

Za 50 hiš na desnem bregu Savinje v občini Braslovče pa se je javna razgrnitev sklepov o odstranitvi že končala. Pripombe krajanov trenutno še zbirajo in pošiljajo državni tehnični pisarni, kjer bodo pripravili odgovore.

Kot pomemben element pri zagotovitvi nadomestnih objektov je omenil tudi iskanje zemljišč za nove domove, za kar so pristojne občine. S tem imajo nekatere velike težave, posebej v Zgornji Savinjski dolini. "Tukaj je nemogoče v enem mesecu najti varne lokacije, kar od nas zahteva zakon, pa tudi zdrava pamet," je opozoril.

Kdaj bo država postavila prvi nadomestitveni dom, je odvisno od več dejavnikov. "Če z nekom avgusta sklenemo pogodbo, ki želi nadomestitveni objekt, bi se lahko gradnja zanesljivo začela letos, seveda pod pogojem, da občina zagotovi zemljišče," je dejal Šefic. Za zdaj imajo sicer le enega interesenta za nadomestitveno gradnjo, število pa se bo po njegovih besedah zagotovo še povečalo.

Kritike lokalnih oblasti

Šefic pojasnjuje, da je trenutno največ pripomb zaradi recenzij občinskih projektov sanacije lokalnih cest, mostov, stavb in plazov. Občine so jih prijavile 636, od teh so jih recenzirali 336, zaključili pa le 131. Po pojasnilih Šefica je težava ne samo v izjemno velikem številu projektov, temveč tudi v omejenem bazenu recenzentov v državi. Zato si prizadevajo pospešiti administrativne postopke in zagotoviti dodatna finančna sredstva za povečanje števila recenzentov.

Državna tehnična pisarna je sicer doslej pregledala skoraj 800 poplavljenih in poškodovanih objektov, izdelala 292 strokovnih mnenj, pregledala 253 plazov in pripravila 90 geološko-geotehničnih poročil.

Občinam Šefic svetuje, da se najprej lotijo projektov, ki so ključnega pomena za lokalno skupnost. Težava ni samo omejeno število projektantov, temveč tudi izvajalcev. "Zdaj pride na vrsto izvedba in tu bo tudi velik izziv, ker bo treba za vse to, kar je potrebno izpeljati, dobiti ustrezne in kakovostne izvajalce," je še opozoril.