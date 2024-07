V dveh izraelskih napadih z droni sta bili ubiti dve osebi, še tri pa ranjene. Pričakovana povračilna akcija prihaja po tem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu obljubil »oster« odziv, kljub temu, da Hezbolah zanika vso odgovornost za sobotni napad.

»Država Izrael takšnega napada ne bo in ne more pustiti brez odgovora. Naš odziv bo in bo oster,« je dejal med obiskom odročne vasi Majdal Šams. Netanjahujev obrambni minister Joav Galant, ki je bil z njim na obisku, je dodal: »Hezbolah bo plačal ceno.«

Izraelski uradniki so poskušali omiliti svoj odziv na napad, rekoč, da želi Izrael prizadeti le Hezbolah, ne pa Bližnjega vzhoda vplesti v popolno vojno. »Ocenjujemo, da naš povračilni udarec ne bo vodil v popolno vojno,« je za Reuters dejal neimenovan diplomatski vir. »To v tem trenutku ni v našem interesu.«

Na vprašanje o možnosti eskalacije konflikta je minister v kabinetu Pat McFadden dejal: »Mislim, da je situacija zelo resna. Od 7. oktobra lani smo vsi osredotočeni na vojno v Gazi. Vedeli smo, da obstaja tudi ta druga situacija na severu Izraela med Hezbolahom in Izraelom, ki ima potencial, da postane veliko bolj resna kot tista, ki smo jo spremljali v Gazi zadnjih 10 mesecev.«

Vsak izraelski napad na Libanon bo imel resne posledice

Na novo izvoljeni iranski predsednik Masoud Pezeshkian je dejal, da bo vsak izraelski napad na Libanon imel »resne posledice«.

Aprila je izraelska vojska dejala, da je zaključila še en korak v pripravah na morebitno vojno na svoji severni fronti. Dva meseca kasneje, junija, pa sta Netanjahu in Galant obiskala severno izraelsko mejo z Libanonom in se srečala z vojaškimi poveljniki, pri čemer je izraelski premier dejal, da so njihove sile »odločne in zavezane nalogi doseganja zmage.«

Sovražnosti med Izraelom in Hezbolahom so danes dosegle najhujšo stopnjo po vojni leta 2006. Hezbolah pravi, da bo prenehal streljati šele, ko se bo izraelska ofenziva na Gazo končala.

Izraelski napadi so v Libanonu ubili okoli 350 borcev Hezbolaha in več kot 100 civilistov

Izrael pravi, da je bilo v Hezbolahovih napadih od oktobra ubitih 23 civilistov, skupaj z najmanj 17 vojaki. Medtem je več kot tisoč Palestincev pobegnilo iz skupnosti v osrednjem območju Gaze zaradi novih izraelskih ukazov za evakuacijo, kar še poslabšuje humanitarne razmere na območju, ki je že prenapolnjeno z razseljenimi ljudmi, ki bežijo pred napadi na jugu.

Hamas je obtožil Izrael, da blokira prekinitev ognja, saj je Netanjahujeva vlada na zadnjih pogovorih, ki so potekali prek mednarodnih posrednikov, v predlog za dolgoletno premirje vključila nove pogoje.

Zlorabe v zaporu Sde Teiman

Drugod v Izraelu so člani skrajne desnice poskušali vdreti v zapor Sde Teiman, kjer so palestinske zapornike pridržali po tem, ko so devet vojakov začeli zasliševati zaradi obtožb o hudem zlorabljanju zapornikov.

Devet vojakov je obtoženih, da so enega zapornika pred tremi tedni pustili »v zelo resnem stanju«. Deseti vojak, ki na zaslišanju sicer ni bil prisoten, se bo po poročanju agencij, še moral zagovarjati pred sodnikom.

Headline 🇮🇱: IDF Reservists Arrested for Alleged Rape of Palestinian POW, Sparking Mass Protests and Military Unrest Israel is gripped by crisis as 10 IDF reservists are arrested for allegedly gang-raping a Palestinian prisoner at Sde Taiman military base. The arrests triggered pic.twitter.com/KqW0pckJLM — BRICSHeadlines (@BRICSHeadlines) July 30, 2024

Po tem, ko je vojska počistila protestnike, jih je več kot sto vdrlo v vojaško bazo, kamor so vojake odpeljali na zaslišanje. Video posnetek prikazuje množico ljudi, ki so se prerivali z vojaki v njihovi vojaški bazi.