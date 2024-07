Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Primorskem do 32 °C. Jutri bo pretežno jasno, popoldne ali zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 °C, najvišje dnevne od 30 do 33 °C, so zapisali na Arso.

Napoved za sosednje pokrajine: Jutri bo pretežno jasno, popoldne bodo v Alpah nastale plohe in nevihte.

Obeti: V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte.

Na Primorskem prenehala veljati velika požarna ogroženost

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta z današnjim dnem tam prenehala izvajati poostren nadzor.

Velika požarna ogroženost naravnega okolja tako z današnjim dnem preneha veljati v občinah Koper, Izola, Piran, Ankaran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

V času požarne ogroženosti je že dan po njeni razglasitvi izbruhnil požar blizu vasi Škrbina pod Trsteljem v neposredni bližini požarišča katastrofalnega požara izpred dveh let. Požar, ki je po zadnjih podatkih zajel 90 hektarjev gozda, je nato zajel skoraj celoten Trstelj. Gasilci so ga uspešno pogasili po dveh dneh, nekaj dni pozneje pa so se na pogorišču soočili še s podtalnim požarom.

V okolici Ilirske Bistrice pa je 22. julija popoldne zagorelo po udaru strele. Požar je bil kmalu, tudi zaradi dežja, pod nadzorom. Na pomoč so sicer tako kot pri Trstelju poklicali tudi air tractorja.