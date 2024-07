Skoraj vsaka šesta najstnica, stara med 15 in 19 let, je doživela tovrstno nasilje v zadnjem letu, kaže prva podrobna analiza fizičnega in spolnega nasilje nad najstnicami v intimnem partnerskem odnosu. WHO jo je izvedel na podlagi podatkov svojih članic.

V študiji z naslovom Nasilje intimnih partnerjev nad najstnicami: regionalna in nacionalna razširjenost je direktorica oddelka WHO za spolno in reproduktivno zdravje ter raziskave Pascale Allotey opozorila, da se nasilje intimnih partnerjev za milijone mladih žensk po vsem svetu začne zaskrbljujoče zgodaj.

Poudarila je, da je glede na to, da lahko to nasilje v kritičnih letih odraščanja povzroči veliko in trajno škodo, treba resneje obravnavati kot vprašanje javnega zdravja s poudarkom na preprečevanju in usmerjeni podpori, so sporočili iz WHO.

Partnersko nasilje ima namreč lahko uničujoč vpliv na zdravje mladih žensk, njihove dosežke na področju izobraževanja, prihodnje odnose ter perspektivo v življenju. Z zdravstvenega vidika povečuje verjetnost poškodb, depresije, anksioznih motenj, nenačrtovanih nosečnosti, spolno prenosljivih okužb ter številnih drugih fizičnih in psihičnih težav.

Partnersko nasilje nad najstnicami so zabeležili povsod po svetu, a obstajajo pomembne razlike v njegovi razširjenosti. Po ocenah WHO je najbolj razširjeno v Oceaniji (47 odstotkov) in srednji podsaharski Afriki (40 odstotkov), najmanj (10 odstotkov) pa v srednji Evropi in srednji Aziji (11 odstotkov). Velike razlike so tudi med državami. V najmanj prizadetih državah je nasilju podvrženih okoli šest odstotkov najstnic, v državah z največjo stopnjo pa tudi do 49 odstotkov.

V boju poti partnerskemu nasilju nad najstnicami WHO v študiji izpostavlja nujno potrebo po okrepitvi podpornih storitev in zgodnjih preventivnih ukrepov, prilagojenih mladostnikom, ob spodbujanju delovanja in pravic žensk in deklet.

Kot ključna dejavnika za odpravo tega nasilja izpostavlja zagotovitev srednješolskega izobraževanja vsem dekletom in odpravo otroških porok, ki globalno prizadenejo vsako peto dekle.