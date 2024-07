Preiskovalni sodnik splitskega sodišča Vladimir Živaljić je Josipu Ćurkoviću, osumljenemu napada na lastnika hvarske restavracije Gariful Ivana Gospodnetića in njegovega kuharja, odredil enomesečni preiskovalni pripor, poroča hrvaški portal Index.hr.

Na naroku je bil zoper obdolženca izrečen preiskovalni pripor le zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja, je povedal Živaljić in opozoril, da je občinsko državno odvetništvo predlagalo pripor tudi zaradi možnega vplivanja na priče.

"Enega od obeh predlogov sem sprejel, ker je obtoženi na zaslišanju priznal vsa dejanja ob napadu na Gospodnetića, poleg tega pa je napad posnela tudi kamera, tako da obtoženi nima razloga, da bi vplival ​​na priče," je pojasnil Živaljić.

Več preberite: Pretep gostincev na Hvaru: lastnik znanega Carpe Diema nad lastnika restavracije Gariful, kamor zahaja tudi Aleksander Čeferin

Na sklep o enomesečnem priporu se lahko obtoženec in njegov odvetnik pritožita v treh dneh, v enakem roku pa se lahko na to odločitev pritoži tudi tožilstvo.

Prebivalci Hvara: Hrup prenašamo že dvajset let

Prebivalci Hvara so se že v nedeljo po incidentu začeli zbirati na glavni ulici in opozarjati na nasilje, ki se je zgodilo. Tudi sinoči so zbrani zahtevali odhod Ćurkovića, na televiziji HRT pa so neuradno izvedeli, da je za danes napovedan velik protestni shod proti nasilju.

Dogodek je komentiral tudi Jurica Tomičić Kapetan, član cehovskega združenja gostincev na Hvaru, ki je dejal, da nihče ne podpira tovrstnega nasilja.

Kmalu po dogodku je na Hvaru potekala tudi nujna seja mestnega sveta, na kateri je bil prisoten tudi župan Hvara Rikardo Novak. »Nasilje pri nas nikoli ni imelo mesta in ga tudi ne sme imeti. Naredili bomo vse, da se takšna situacija nikoli več ne ponovi. Sinoči sem bil tudi sam na protestu. Moramo dati vedeti vsem, da si česa takega pri nas ne želimo,« je še dodal hvarski župan.

Incident se je zgodil v nedeljo, ko se je Josip Ćurković, solastnik enega najbolj znanih klubov na Hvaru Carpe Diem, s pestmi spravil na Ivana Gospodnetića, lastnika restavracije Gariful, še enega zbirališča zvezdnikov na tem otoku. V pretepu jo je najbolj skupil Gospodnetićev kuhar, ki mu je želel pomagati, odnesel pa jo je s hudimi poškodbami glave.