Glede na izide, ki jih je objavil volilni svet, je Maduro na volitvah prejel 51,2 odstotka glasov in si tako zagotovil tretji mandat, opozicijski kandidat Edmundo Gonzalez Urrutia pa 44,2 odstotka. Opozicija trdi, da je s 70 odstotki glasov zmagal Urrutia.

Po uradni razglasitvi volilnih izidov je ulice prestolnice Caracas preplavilo na tisoče protestnikov. Med drugim so vzklikali: »Svoboda, svoboda,« in »Ta vlada bo padla,« poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nekateri so na ulicah trgali Madurove volilne plakate in jih zažigali.

Po vsej državi so protestniki podrli najmanj dva kipa pokojnega nekdanjega predsednika Huga Chaveza, ki je državo vodil več kot desetletje in za svojega naslednika izbral Madura.

Varnostne sile se borijo proti protestnikom

Varnostne sile so proti protestnikom po vsej državi, ki ne priznavajo Madurove zmage, uporabila solzivec in gumijaste naboje. Demonstranti pa so proti policistom metali kamenje.

Na protestih je umrl najmanj en protestnik v zvezni državi Yaracuy, še 46 ljudi pa je bilo aretiranih, je na družbenem omrežju X sporočil vodja venezuelske nevladne organizacije za človekove za pravice Foro Penal Alfredo Romero.

Volitve v Venezueli so sicer v mednarodni javnosti sprožile različne odzive. Več latinskoameriških držav je kritičnih do volitev in dvomijo v izide, ki so zmago pripisali Maduru. Devet latinskoameriških držav je tako v ponedeljek v skupni izjavi pozvalo k ponovnemu pregledu izidov volitev. Panama, ki se je pridružila izjavi, pa je celo napovedala, da bo po sporni zmagi Madura umaknila svoje diplomate iz Venezuele in prekinila diplomatske stike, dokler ne bo opravljen popoln pregled postopka štetja glasov.