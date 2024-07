Šport ja, glasba ne

Zoran Janković je razglasil, da v Tivoliju do konca leta ne bo več prireditev. Toda ups, pozabili so, da so že pred meseci izdali dovoljenje za septembrski Festival športa, ki bo delno prav na spornem Magnificovem travniku in na katerem je lani Janković vzorno delal trebušnjake. In da bi bila ironija še večja, je lani na tem festivalu koncertiral prav Magnifico.