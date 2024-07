To je bila načrtovana operacija. Tega niso storili naši zaposleni, ampak nekdo, ki ima informacije,« je rekel generalni direktor Zveze francoskih telekomunikacij Romain Bonenfant. Pariz, kjer potekajo olimpijske igre, tokrat ni bil prizadet, so pa bili departmaji Bouches-du-Rhone, Aude, Oise, Herault, Meuse in Drome. Petkova sabotaža na železnici je povzročila začasni prometni kaos in zmotila potovanja več sto tisoče ljudi. Oblasti do sinoči niso še nikogar prijele, so pa zdaj najvišje na spisku osumljenih skrajno leve skupine.