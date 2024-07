Minister Boštjan Poklukar je že izdal usmeritve za odpravo nepravilnosti. V začetku aprila, po streljanju na eni od finskih osnovnih šol, je bil na Pop TV objavljen komentar z grožnjo o podobnem dogodku v Sloveniji. Policija je o tem najprej obvestila javnost, zaradi česar je bila deležna kritik, da je ravnatelje in javnost neustrezno obveščala, pa tudi, da je bila preveč pasivna. »Izredni nadzor v policiji je pokazal nepravilnosti in pomanjkljivosti pri evidentiranju in poslovanju s to operativno informacijo ter nepravilnosti, ki se odražajo v nedoslednem opravljanju vodstvenih nalog in izvedbi takojšnje, hitre in skrbne policijske preiskave,« so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Več bodo povedali na današnji novinarski konferenci.