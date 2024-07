Na matematični olimpijadi, ki je potekala med 11. in 22. julijem, so Slovenijo zastopali Nace Hranjec iz ŠC Ravne na Koroškem, Matic Pogorelec z II. gimnazije Maribor, Nives Gošnjak iz ŠC Velenje ter Luka Urbanc, Žiga Oštir in Patricia Király z Gimnazije Bežigrad. Petčlansko ekipo sta spremljala Gregor Dolinar in Luka Horjak. Med 609 tekmovalci iz 108 držav je Luka Urbanc osvojil bronasto, Nace Hranjec pa srebrno medaljo. Žiga Oštir, Nives Gošnjak in Patricia Király so za svoj uspeh prejeli pohvale. S temi rezultati se je Slovenija uvrstila med prvo polovico sodelujočih držav, med katerimi so po petih letih primata Kitajske znova zmagale ZDA. Na evropski fizikalni olimpijadi (na fotografiji tekmovalci), ki je potekala med 15. in 19. julijem, so nastopili Tilen Rožen iz ŠC Ravne na Koroškem, Peter Andolšek in Enej Jauk z Gimnazije Bežigrad ter Aljaž Erman in Benjamin Gašperin z Gimnazije Kranj. Peter Andolšek je letos osvojil že svojo drugo zlato medaljo, Enej Jauk in Aljaž Erman pa srebrno in bronasto. Skupno so na tekmovanju podelili 28 zlatih, 48 srebrnih in 61 bronastih medalj ter 40 pohval. Prvih šest mest so zasedli tekmovalci iz Romunije in ZDA.