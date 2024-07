Pogovorni boti, kot je ChatGPT, so lahko dober pripomoček ali zabavna igračka. Predvsem pa gre za nekaj zelo dragega. Ne za uporabnike. Slednji večinoma uporabljajo brezplačno različico. Pogovorni bot je zelo velik strošek za podjetje, ki ga je razvilo in ga vzdržuje. Lani poleti so se pojavila poročila, da OpenAI samo za strojno plat ChatGPT plačuje kar 700.000 dolarjev dnevno. Ameriški portal The Information medtem poroča, da bo OpenAI letos znal pridelati kar 5 milijard dolarjev izgube.

OpenAI je nedvomno glavno ime revolucije umetne inteligence, a počasi bo moral razvozlati dilemo, kako število uporabnikov spremeniti v dolarje. Že od samega začetka se je sklepalo, da bo do monetizacije umetne inteligence prišlo zlasti na področju spletnih iskalnikov in s tem povezanih oglasnih zelencev, ki so Google povzdignili v stalnega člana prve peterke največ vrednih podjetij na svetu. Minuli četrtek je OpenAI naposled napovedal, da se tudi dejansko podaja v vode spletnih iskalnikov.

Za zdaj podjetje zgolj testira novo storitev, ki se imenuje SearchGPT, a jo želijo v prihodnosti integrirati v javno dostopen ChatGPT. V osnovi naj bi inteligentni iskalnik na vprašanja odgovarjal z dejanskimi odgovori, ki jih bo izbrskal v realnem času prek spleta. Podobno že počneta Googlov Gemini in Microsoftov Bing. Ob tem bo uporabnik lahko pri ponujenih odgovorih postavil podvprašanja. Hkrati naj bi SearchGPT odgovore ves čas opremljal tudi z viri, iz katerih je informacije črpal. Sliši se super. Tudi to lahko slovenski uporabniki že izkusimo z Bingom in Geminijem.

Lepe besede za ustvarjalce s figo v žepu

OpenAI medtem miri medije in druge kreativce, ki objavljajo vsebine na spletu. »Desetletja je bilo iskanje temeljni način, kako so založniki in ustvarjalci dosegli uporabnike. Zdaj uporabljamo umetno inteligenco, da izboljšamo to izkušnjo s poudarjanjem kakovostne vsebine v pogovornem vmesniku z več možnostmi za vključitev uporabnikov,« pravijo. »SearchGPT je zasnovan tako, da uporabnikom pomaga pri povezovanju z založniki, tako da jih vidno navaja in povezuje v rezultatih iskanja. Odgovori imajo jasno, vgrajeno, poimenovano pripisovanje avtorstva in povezave, tako da uporabniki vedo, od kod informacije prihajajo, in lahko hitro dostopajo do še več rezultatov v stranski vrstici s povezavami do virov.«

To je sicer lepo, a gre v veliki meri za kozmetični dodatek. Če bo SearchGPT že sam znal uporabniku povedati vse, kar ga zanima, na podlagi podatkov, ki so navedeni v spletnih objavah, verjetno ni več nobene potrebe, da bi uporabniki nato na povezavo tudi dejansko kliknili. Še posebej če bodo možna tudi podvprašanja. V resnici bi moral OpenAI z lastnikom vira informacij deliti delež prihodkov od tistega iskanja. Podobno kot Spotify plačuje avtorjem za predvajanje glasbe. Vse drugo je dobrikanje s figo v žepu. Na povezavo bodo uporabniki verjetno kliknili le tedaj, kadar iskalniku ne bodo zaupali in se bodo želeli prepričati, ali je vsebino pravilno povzel. To pa morda ne bo redko.

Izmišljevanje se je za zdaj izkazalo za hud in pogost problem umetne inteligence. Pri dosedanjih poskusih inteligentnih iskalnikov so se pojavljale tudi težave z razvrščanjem relevantnih virov. Prepogosto se je zgodilo, da so inteligentni iskalniki zaupali napačnim. Včasih pa so preprosto narobe interpretirali podatke, ki so bili objavljeni na straneh.

The Atlantic je medtem opazil, da si je tudi OpenAI privoščil sedaj že skoraj obvezne spodrsljaje pri točnosti podatkov v demonstraciji novega izdelka. Med drugim je med demonstracijo SearchGPT kot začetek nekega festivala v ZDA navedel datum dva dni po koncu mesec dni trajajočega glasbenega dogajanja. Kdor bi želel kupiti vstopnice za koncert po navodilih SearchGPT, bi ugotovil, da je izvisel.

Ali je sploh smiselno delati povzetke iskanih informacij, če so lahko včasih popolnoma napačne? Poudarek je na »včasih«, kar je veliko hujše od »vedno«. Če nekaj vedno govori resnico ali vedno laže, je učinek isti. Le vedeti moramo, ali laže ali govori resnico. Ko imamo opraviti z odgovori, ki so včasih resnični, včasih lažni, pa preprosto ne vemo, kaj početi s temi odgovori.