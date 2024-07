Bilo je leta 2019, ko sem na berlinskem sejmu zabavne elektronike IFA prvič videl Samsungov pregibni telefon. Poudarek na »videl«. Napravo so smeli v rokah držati zgolj spretni razstavljalci v belih rokavičkah. Običajni mobilniki so že našli relativno ustaljeno obliko, zato je bil prihod pregibnikov sila razburljiv in zanimiv. Ob pogledu na tedanjo novost z današnjimi očmi se vidi, kako zelo v povojih je bila naprava še tedaj in kako daleč je prišla do danes. Ob primerjavi lanskega modela in letošnjega so razlike dosti manjše.

Samsung je očitno na grobo zadovoljen s sedanjim dizajnom svojih mobilnikov galaxy z fold in pili le še podrobnosti. Po svoje je to znak zrelosti izdelka. No, konkurenca inovira naprej. Vsaj glede debeline naprave je treba priznati, da so Honorjevi pregibniki dosti bolj tanki in širši, tako da so zloženi videti kot običajni telefoni. Samsung je medtem debelino telefona stanjšal le za malenkost in malce razširil zaslon. Za bolj resen videz so se odločili za bolj ostre kote. So pa nekje vmes uspeli telefonu odščipniti kar 15 gramov. Po novem tehta 239 gramov. Presenetljivo lahko za napravo te vrste. Tudi sicer, kljub pomanjkanju vidnejših novosti, v celostnem smislu​ Samsungov galaxy z fold6 deluje dodelano, všečno in celo zabavno. Človek bi ga prijel v dlan. To pa ostri robovi nato znajo malo požuljiti.

Galaxy z fold6 se lepo razpira. Odprt ostane pod vsakim kotom. To pomaga zlasti pri uporabi telefona kot stojalo za fotografiranje. Ko se do konca razpre, dobimo zelo ravno ploščato površino. S časom in prahom v tečajih se verjetno ne bo več tako lepo in ravno odpiral. Tako pravijo pretekle izkušnje uporabnikov pregibnikov vseh proizvajalcev. Samsung sicer trdi, da telefon po novem odlikuje tudi odpornost na vodo in delce po standardu IP48. To zadošča za vodo do treh metrov globine, ni pa dovolj za prah. Ščiti zgolj pred milimeter ali več debelimi delci. S temi verjetno niso imele težav niti pretekle različice. Se pa sliši lepo.

Guba vzdolž tečaja notranjega zaslona je še naprej vidna, odvisno od svetlobnih pogojev. Ko na zaslonu gledamo video vsebine, se zdi, kot da je zaslon praktično raven po vsej površini. Še naprej navdušuje pod velikim zaslonom skrita kamera, ki jo prekrivajo slikovne pike zaslona in praktično ni vidna. Tega konkurenti še ne ponujajo, dela pa veliko razliko pri izkušnjah, ki jim je telefon namenjen. Zlasti pa ustvarja občutek resnične dodelanosti.

Mnogo specifikacij ostalo nespremenjenih

Diagonala zunanjega zaslona meri 16 centimetrov (6,3 palca), kar je 3 milimetre več kot lani. Tipkanje bo za debele prste še naprej težko. Če imate bolj gibke prste, pa z rabo ne bo večjih težav. Zaradi zamudnosti razpiranja zaslona boste med hitrimi opravili vseeno največkrat uporabili prav ta zaslon. Njegova ločljivost je 2376 × 968 oziroma 410 pik na palec (ppi). Je OLED in ima dinamično osveževanje slike od enega herca (Hz) do 120 Hz. Najvišja svetilnost je 2600 kandel.

Razprt zaslon ima diagonalo 19,3 centimetra (7,6 palca), ločljivost pa je 2160 × 1856 oziroma 374 ppi. Tudi tu govorimo o tehnologiji OLED, dinamičnem osveževanju od enega do 120 Hz in svetilnosti 2600 kandel. Ima tudi certifikat za HDR10+. Procesor je novi snapdragon 8 gen 3. Osnovna ponudba delovnega spomina in diska ostaja pri 12 GB in 256 GB. Pri kapaciteti baterije ni bilo sprememb in ostaja pri 4400 miliamperskih urah (mAh). To je dovolj za dan baterije.

Pri kameri so malenkost spremenili dizajn okoli leč objektivov. Sicer se ni spremenilo veliko drugega. Tako kot lani si sledijo glavna kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik (MP), 10-MP teleobjektiv in 12-MP ultraširokotna kamera. Notranja z ločljivostjo 4 MP je res zgolj za nujne primere. Sprednja zunanja kamera ima 10 MP.

Fotografije so v redu. V dobri svetlobi boste večinoma zadovoljni z izdelki. Se pa že nekoliko pozna razkorak med temi fotografijami in fotografijami najboljših mobilnih kamer. Zlasti pri ostrenju premikajočih se ljudi na zmerni oddaljenosti. Tudi podrobnosti na fotografijah niso ravno v rangu letošnjih paradnih konjev.

Nočne fotografije z glavno kamero so zelo svetle in premorejo dovolj podrobnosti, se pa v temnejšem okolju rade dogajajo presvetlitve, ko je kje v ozadju močan vir svetlobe. Ultraširokotna kamera je tradicionalno temnejša. Tudi približane fotografije niso pretirano uporabne.

Zabava s fotografijami in umetno inteligenco

S fotografijo je medtem povezana najbolj posrečena novost na področju umetne inteligence, ki jo ponuja fold6. Uporabnik namreč lahko na fotografijo s prstom nariše kraco, umetna inteligence pa jo interpretira in izdela fotorealistični nadomestek. Grda slikica, ki malo spominja na mačko, se na fotografiji spremeni v krasno mačko. No, spet drugič namesto luči nariše kar nekaj. Ni 100-odstotno, ampak za zabavo bo dovolj. V bolj kreativnih rokah zna biti stvar še bolj praktična.

Tolmač prav tako deluje, a žal ne v slovenščini. Še naprej pa navdušuje urejevalnik besedil. Ta zna dejansko lektorirati besedila, kot se to počne. Tudi v slovenščini. S predlogi za popravke. ChatGPT, denimo, besedilo neposredno popravlja in še kaj dodaja po lastnem okusu. Palec gor za Samsungov telefon na tem področju. Je pa treba priznati, da gre pri umetni inteligenci na foldu6 za storitev Googlovega Geminija in ne za Samsungovo lastno umetno inteligenco.

Kadar podjetje kot največjo novost nove naprave omeni programsko opremo, ki je za nameček podjetje ni izdelalo samo, je jasno, da ni govora o kakšnem resnem napredku. Ne pomeni pa, da končen izdelek ni dober. Fold6 ostaja odličen pregibnik. Glede na ceno gre tako ali tako za napravo, ki je ne kupimo vsako leto ali vsaki dve leti. Ceno so letos dvignili kar za 100 evrov. Stane 1999 evrov.