Ta klobasa ni namenjena posnemanju mesa, kot je običajno za izdelke Beyond Meat, ampak ponuja rastlinsko beljakovinsko možnost v treh okusih: cajun, pesto in ananasov jalapeno. Izdelek vsebuje 12 gramov beljakovin na kos in ima nizko vsebnost nasičenih maščob. Beyond Meat je že marca predstavil tudi svojo četrto generacijo klobas linije Beyond Sausage, narejenih z avokadovim oljem, ki prispeva k manjšemu deležu nasičenih maščob in natrija.