Vlagatelji so že pred uradno objavo o izstopu aktualnega predsednika Bidna iz predsedniške tekme zmanjševali izpostavljenosti do dolgoročnih ameriških obveznic in se v večji meri izpostavljali bolj tveganim naložbam, kot so na primer delnice z nižjo tržno kapitalizacijo. V ZDA je prav zdaj sezona objav poslovnih rezultatov za drugo četrtletje. Največja pozitivna presenečenja beležijo družbe iz sektorjev financ, energije in farmacije, slabše pa so se odrezale družbe iz tehnološkega sektorja. Največ pozornosti med vlagatelji sta bili v preteklem tednu deležni objavi rezultatov dveh družb iz »veličastne sedmerice«, ameriškega proizvajalca avtomobilov Tesle in tehnološkega giganta Alphabet Inc (matično podjetje Googla).

Tesla je razočarala vlagatelje s kar 45-odstotnim upadom dobička na letni ravni. Počasnejša rast prodaje avtomobilov in zniževanje cen sta namreč vplivala na nižjo maržo podjetja. Nasprotno pa je z objavo o rasti prihodkov presenetil Alphabet – v drugem četrtletju je ustvaril 13 odstotkov več prihodkov kot v drugem četrtletju lanskega leta, še posebej pa je razveselil z objavo prihodkov v segmentu računalništva v oblaku (prihodki so znašali preko 10 milijard ameriških dolarjev). Pozornost vlagateljev je bila v večji meri usmerjena v rezultate v segmentu oglaševanja, ki pa so bili nižji od pričakovanj analitikov (–3,12 odstotka). Vse širša uporaba socialnega omrežja tiktok namreč znižuje prihodke Alphabeta, delnica pa je po objavi rezultatov izgubila dobrih 5 odstotkov vrednosti na tedenski ravni.

Na evropskih tleh je osrednji delniški indeks STOXX 600 pretekli teden zaključil 0,58 odstotka višje. V petek so vlagatelji spremljali objavo nemškega velikana avtomobilske industrije Mercedes-Benza. Mercedesovi prihodki so upadli za 3,9 odstotka glede na drugo četrtletje lanskega leta, dobiček pa znaša 3,02 milijarde evrov, kar je 15 odstotkov manj glede na enako obdobje lani. Generalni direktor Ola Kallenius je vlagateljem sporočil, da bo nemški proizvajalec vztrajal pri prilagodljivem pristopu, kar pomeni, da bodo potrošnikom ponujali tako klasična vozila z motorji na notranje zgorevanje kot električne modele, bo pa proizvodnja odvisna od povpraševanja.

Kitajske delnice so kljub temu, da je centralna banka nepričakovano znižala obrestne mere, izgubile vrednost. Niz nižanj obrestnih mer na Kitajskem kaže na prizadevanja kitajske centralne banke, da bi podprla gospodarsko rast in nepremičninski sektor, potem ko je rast BDP v drugem četrtletju dosegla 4,7 odstotka, kar je 0,4 odstotne točke manj od pričakovanj. x