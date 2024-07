Vedra vsebujejo 150 porcij hrane, vključno z 12 porcijami testenin s sirom, 6 porcijami riža terijaki, zelenjave, krompirjeve pite, juhe s paradižnikom, baziliko in testeninami ter piščančjo juho z rezanci, 12 porcij rjavega sladkorja in javorovega sirupa ter kosmiče z jabolki in cimetom, v njem pa je tudi šest porcij granole, 10 porcij belega riža, 16 porcij vaniljevega pudinga, 24 porcij mleka iz sirotke in 16 porcij pomarančnega napitka. Izdelek ima rok uporabnosti do 25 let in stane manj kot 100 dolarjev, vse, kar je potrebno za pripravo jedi, pa je dodatek vode.