Že dlje časa se je spravljal nanjo, jo poniževal in podil od doma. Izrekli so mu prepoved približevanja, čaka pa ga tudi ovadba zaradi nasilja v družini. Te vrste ovadbo bo dobil tudi 33-letnik, ki je v petek v Trebnjem pretepel zakonsko partnerko. Žrtev so oskrbeli v zdravstvenem domu. Tudi on naj bi izvajal fizično in psihično nasilje že dalj časa. Ovadili ga bodo tudi zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe.