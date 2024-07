V soboto je helikopter najprej poletel proti Turski gori, kjer je po poškodbi noge obnemogel pohodnik. Z reševalnim sedežem so ga dvignili v helikopter in prepeljali v Kamnik. Nato je posadka poletela proti Loški steni na Bovškem. Na tretjem letu je ekipa preverjala informacijo o najdenem nahrbtniku pod goro Tosc. Na kraju in pri pregledu okolice niso našli nikogar, ki bi potreboval pomoč. Zelo možno, da je nekdo nahrbtnik brez vrednih stvari tam pustil načrtno: policija opozarja, da takšno početje ni primerno. Pomagali pa so tujcu, ki je na poti čez Prag proti Triglavu med sestopom zaradi izčrpanosti izgubil zavest in obležal. Našel ga je slovenski pohodnik.

V nedeljo so jih čakali štirje leti. Najprej so reševali na Jezerskem Stogu, zaradi ugriza kače so v veterinarsko oskrbo prepeljali psa. Nato so leteli pod Kredarico, kjer se je zaradi zdrsa poškodovala tuja pohodnica, na planini Preval pa je padla kolesarka. Pozno popoldan so sodelovali tudi v evakuaciji pohodnikov, ki so po neurju obtičali v planinskem domu na Okrešlju. Evakuiranih je bilo 15 odraslih in otrok.

S PU Kranj so včeraj sporočili, da je v letošnji poletni sezoni policijski helikopter v gore in na druge težko dostopne terene poletel že 78-krat. Največkrat na območje Julijskih Alp. Devetintridesetkrat je reševal z zahtevnih in zelo zahtevnih poti ter alpinističnih smeri, 31-krat pa je šlo za lažje poti. V 12 primerih so se pohodniki izgubili ali pa onemogli ali prestrašeni obstali. S piki žuželk in ugrizi kač so se ukvarjali trikrat. Policija skrbnike psov ob tem opozarja, naj jih imajo na povodcu, saj visoke temperature privabljajo kače, psi pa so običajno zelo zvedava bitja. Z njimi je bolje izbrati manj tvegane ture.