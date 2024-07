Za mlado in radovedno psičko je bilo minulo nedeljsko dopoldne precej stresno. In tudi boleče. Kot so zapisali na ljubljanski Kliniki za male živali Veterinarske fakultete, so že v zgodnjih jutranjih urah na dežurno službo prejeli klic, da je pod Jezerskim Stogom (razgledna gora med Fužinskimi planinami in Velim poljem) nad Bohinjem psičko v jezik ugriznila kača. »Po kratkem posvetu smo se za pomoč pri transportu obrnili na Gorsko reševalno zvezo Slovenije in dežurno ekipo Helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) na Brniku. Posadka je s helikopterjem lastnico in psičko uspešno prepeljala do heliporta ljubljanskega UKC, nato pa z reševalnim vozilom naprej na Kliniko za male živali Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Že med transportom je naš veterinar poskrbel za nujno medicinsko pomoč in začetek zdravljenja, na kliniki pa je psička med drugim prejela tudi kačji protistrup,« je preko strani na facebooku Klinike za male živeli sporočila ekipa dežurnih veterinarjev. Kot so sporočili včeraj, je stanje psičke Emme stabilno.

Glavna sezona aktivnosti kač

Kot opozarjajo na Kliniki za male živali, je sezona aktivnosti kač v polnem razmahu in posledično se občasno pojavijo kačji ugrizi pri psih. V Sloveniji živijo tri vrste strupenjač: modras, navadni gad in laški gad. Najpogosteje so zaradi svoje radovednosti žrtev ugriza prav mladi, radovedni psi. Kače jih najpogosteje ugriznejo v glavo ali okončine. Žan Karničar je kot dežurni veterinar na Kliniki za male živali okrog 7.30 prejel klic. »Lastnici sem ob klicu povedal, naj ima psička iztegnjen jezik in vrat in da naj psička miruje ter da naj se obrne na 112 za pomoč pri transportu. Nekaj minut po tem sem iz Regijskega centra za obveščanje Kranj na kliniko prejel klic in začela se je organizacija prevoza psičke. Lastnici je bilo omogočeno spremljanje psičke do klinike, psička pa je bila na Kliniki za male živali hospitalizirana na intenzivnem oddelku,« pove Žan Karničar, ki kot gorski reševalec in veterinar lastnike psov tudi poziva: »Naj vam ne bo nerodno poklicati na pomoč za živali. Živali ne smejo biti spregledane in tako kot se odpravimo na pomoč za ljudi, pomagamo tudi živalim. Včerajšnje reševanje je steklo popolnoma enako, kot bi steklo reševanje ljudi. Vse pohvale vsem udeleženim službam, ki so poskrbele, da je psička v dveh urah od ugriza prejela protistrup. V nasprotnem primeru, če se na pomoč ne pokliče pravočasno, je lahko že prepozno. V nevarnost pa lahko spravimo tudi sebe.«

Ugriz kače je za psa nevarno stanje že samo po sebi, ugriz v jezik ali druge dele obraza pa je še bolj alarmanten, saj jezik zateče, dihalna pot se zoži in lahko pride do zadušitve, anafilaktičnega šoka, odmrtja tkiva ali drugih zapletov. »Ugriz kače je sicer pogosto urgentno stanje, zaradi radovednosti psa, ki kačo poliže, povoha. Hitro ukrepanje zahteva tudi na primer zasuk želodca, ki se žal dogaja relativno pogosto. Tudi zato pazimo, da pes pred odhodom v hribe ne zaužije večjih obrokov,« še doda Karničar.