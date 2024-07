Prijatelji ali gliha vkup štriha?

Pariška županja je teden dni pred začetkom olimpijskih iger skočila v Seno in zaplavala, za njo pa še nekaj drugih pomembnikov. Šlo je za dobro PR-potezo, za »otvoritev« Sene, saj je rečna voda postala tako čista, da bo v njej možno plavati, ko bodo dokončane plaže in dostopi. In seveda je šlo za svojevrstno napoved pariških olimpijskih iger. Anne Hidalgo je v desetih letih uspel veliki met, ki mu ni para, kar ji priznavajo tudi izredno kritični Parižani. Pariz, ki je bil dolgo simbol umazanega mesta s kaotičnim cestnim in hudo zanemarjenim, zatrpanim podzemnim prometom, je danes lepši, čistejši, ljudem prijaznejši kot pred dvajsetimi leti. Županja je naredila, kar je bilo treba: širše pločnike, ločene proge za avtobuse, kolesa in avtomobile, taktni sistem na podzemnih železnicah in avtobusih, ozelenitve, prepoved vseh dejavnosti, ki onesnažujejo podtalnico. Deset let za ureditev mesta z 2,1 milijona prebivalci in 20 milijoni ljudi v zaledju.