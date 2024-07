… če upoštevamo pravopisno pravilo, ki pravi, '»da stični vezaj (-) največkrat pišemo med deli zložene besede, ki bi bili v prosti zvezi povezani z veznikom in«' (Slovenski pravopis, SAZU, DZS, 1994). Drugače povedano: stični vezaj največkrat nadomešča veznik in, kar pomeni, da namesto stičnega vezaja lahko zapišemo tudi ta veznik ... in obratno: namesto veznika in lahko zapišemo tudi stični vezaj – vendar ne v vsakem primeru. Nasvet slovenista priložnostnemu piscu: če je raba veznika in med zloženima besedama smiselna, lahko namesto njega zapišemo stični vezaj. In obratno: če je raba veznika in med zloženima besedama ne-smiselna (nelogična), tudi stični vezaj ni dopusten. Veznik in nam torej pokaže, ali pridevniško zloženko pišemo skupaj (kot eno besedo) ali s stičnim vezajem med zloženima deloma.

Preizkusimo nasvet slovenista udejanjiti na pridevniški zloženki športno-rekreacijski, ki jo širi v svojih uradnih dopisih ljubljanska mestna uprava (in še kak doktor športoslovja v strokovnem tisku). Če v zloženki športno-rekreacijski namesto stičnega vezaja vstavimo veznik 'in', dobimo ne-smiselno (nelogično) besedno zvezo športni in rekreacijski, kar pomeni, da med zloženima besedama nista dopustna ne veznik in ne stični vezaj. Zato zloženko pišemo skupaj, z eno besedo – športnorekreacijski. Nasvet slovenista glede stičnega vezaja me še ni nikoli izdal. Pa še nekaj zgledov: Kranjska Gora › kranjskogorski (ne kranjsko-gorski), Škofja Loka › škofjeloški (ne škofje-loški), Novo mesto › novomeški (ne novo-meški), socialna demokracija › socialnodemokratski (ne socialno-demokratski), poljudna znanost › poljudnoznanstven (ne poljudno-znanstven). Šolan slovenist bi najbrž zadevo pojasnil na višji strokovni ravni, a tam kjer ni na razpolago šolanih zdravnikov, tudi padar opravi precej koristnega dela.

Silvo Kristan, Podkoren