Zadnja presoja umestitve gorenjske regijske bolnišnice v prostor se mi zdi primer, kako se lahko manipulira s podatki pri točkovanju, da določeni kandidat pridobi prednost pred tekmecem. Kako naj potem vlada odgovorno odloča? Po svojih subjektivnih kriterijih? Po pritiskih lobistov? Se gre izštevanko? Ali pa morda zdravstvena ministrica že vnaprej ve, kaj bo predlagala? Se zavedajo, da državljani pričakujemo odgovorno ravnanje, z denarjem in z naravo, kot bolniki pa strokovno, hitro, čim laže dostopno in prijazno zdravstveno oskrbo?

Slovenci smo nekaj posebnega. Zmagujemo v prodajanju ali uničevanju podedovanega skupnega dobra na račun zasebnih interesov, nimamo pa vizij, nismo ustvarjalni. V treh desetletjih nismo zgradili niti ene same bolnišnice. Še več, nimamo niti mreže javne zdravstvene službe niti nacionalne strategije razvoja bolnišnične dejavnosti. Gotovo bi pri slednji potrebovali analize, tudi preko naših meja, in predvidevanja o razvoju zdravstva vsaj 50 let naprej. Ker pa vse počnemo stihijsko, ni čudno, da potem župani tekmujejo, v kateri občini bo stala regijska bolnišnica, pa ne samo župani. Slišim pripombe, da je Jesenice izločila iz konkurence županova premajhna angažiranost, a sem naivno mislila, da so pomembni samo strokovni kriteriji.

V resnici je obstoječo Jeseniško bolnišnico že pred leti (2018 ali že ob nastopu funkcije 2014) izločil tedanji direktor Poklukar (oziroma njeno vodstvo), ki je kljub ponovni prostorski analizi, ki je pokazala, da je možnost dograditve na sedanji lokaciji, sprejel Strategijo Splošne bolnišnice Jesenice 2018–2025, kjer ji je predvidel samo vlogo negovalne bolnišnice in gradnjo nove (s 600 posteljami) na novi lokaciji. Izdelani idejni zasnovi iz leta 2013 in 2018, ki sta dokazali, da je ob obstoječi bolnišnici dovolj prostora za pričakovano širitev, je očitno zavrgel. Sprašujem se, ali je bila odločitev res dobro premišljena, s pogledom v prihodnost, temelječa samo na strokovnih kriterijih, ali pa je bil že takrat v ozadju velik interes za gradnjo v Radovljici. Kot je znano, je Poklukar v vlogi zdravstvenega ministra pognal »svoj projekt« naprej. Mu lahko zaploskamo – končno nekdo – Gorenjci potrebujemo regijsko bolnišnico? Ali pa odkimamo, češ, nespametno zapravljanje denarja za novo stavbo, ki bo zaradi pomanjkanja kadra ostala prazna in jo bodo za bagatelo pokupili zasebniki? Zakaj recimo raje ne zgradimo Infekcijske klinike? Zdaj se s tem ukvarja ministrica Valentina Prevolnik Rupel. Dobro jim gre, mimogrede so se znebili tretjega tekmeca, ostala sta samo dva, kot kaže, enakovredna.

Pri vsem tem pa ostaja velik dvom v sam postopek in žalostno je, če so Jeseniški bolnišnici, v katero so (potem zaman?) vlagali ogromna sredstva (urgentni center, energetska sanacija, protipožarna zaščita, obnovljena lekarna, prenovljeni prostori Enote intenzivne terapije in Enote intenzivne terapije operativnih strok, investicije v medicinsko opremo …), namenjena nadaljevanju dejavnosti kot regijskega zdravstvenega središča Gorenjske, res odvzeli vsako možnost za to. Pa čeprav ji je že s prostorskimi akti omogočeno širjenje; čeprav ima odlično prometno geografsko lego in je opremljena z vso potrebno komunalno infrastrukturo; čeprav je ob njej zgrajena parkirna hiša s helioportom; čeprav prihajajo na zdravljenje tudi bolniki iz severne Primorske … Bližina bolnišnice gorskemu svetu Julijskih Alp in Karavank ter avtocesti in Karavanškemu predoru, kjer so v poletnih mesecih nepregledne kolone vozil, je v primeru nesreč ali zdravstvenih težav z vidika dostopa zagotovo prednost, ki jo druge lokacije v regiji nimajo. SB Jesenice tudi predstavlja izredno pomembno učno bazo za klinično usposabljanje (Srednja zdravstvena šola, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin).

Upam, da bo vlada še enkrat premislila, ali Gorenjska regija res potrebuje še novo bolnišnico ob vse krajših hospitalizacijah (in dnevnih ter enodnevnih bolnišnicah), medicinskega kadra pa vedno bolj primanjkuje. In če se že odloči za gradnjo, da bi izven Jesenic pomenila bistveno večja finančna vlaganja, povzročila neskladnost razvoja v regiji, poslabšala pogoje dela zdravstveno-izobraževalnih ustanov, povzročila izgubo delovnih mest in pozidala še kako potrebno rodovitno zemljo.

Polona Jamnik, Bled