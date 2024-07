Na delavnici je slovensko turistično ponudbo predstavilo sedem slovenskih turističnih destinacij in združenj, udeležilo pa se je je več kot 30 francoskih turističnih agentov in organizatorjev potovanj. Da je bila delavnica izvedena v času olimpijskih iger, je očitno povečalo zanimanje za Slovenijo, so sporočili iz STO.

Osrednji del delavnice so bila dvostranska srečanja med slovenskimi destinacijami in produktnimi združenji ter francoskimi organizatorji potovanj in turističnimi agencijami. Kot so povedali gostje, je prepoznavnost Slovenije v Franciji povečala tudi nedavna tretja zmaga kolesarja Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji.

Direktorica STO Maja Pak Olaj je povedala: »Lahko bi rekli, da francoski turisti v zadnjem obdobju na novo odkrivajo Slovenijo.« Navedla je, da je bilo lani število nočitev francoskih gostov v Sloveniji 29 odstotkov večje kot v doslej najuspešnejšem letu 2019, v prvi polovici tega leta pa se trend nadaljuje z 28-odstotno rastjo.

»Slovenski turizem Francoze navdušuje zlasti s ponudbo aktivnosti v čudoviti naravi, z odlično gastronomijo ter z bogatimi doživetji kulture, k rasti trga pa pomembno prispevajo tudi dobre letalske povezave med državama,« je naštela Pak Olaj.

STO v času olimpijskih iger v Parizu, ki so se začele v petek in bodo trajale do 11. avgusta, izvaja še številne druge komunikacijske in trženjske aktivnosti. Z njimi Slovenijo predstavlja kot destinacijo, kjer se prepletata vrhunski šport in edinstvena neokrnjena narava, ter kot privlačno, butično in trajnosti zavezano deželo.

Francija je eden od primarnih trgov slovenskega turizma, lani je med tujimi trgi zasedala deveto mesto po številu prenočitev.

Drugi dogodek v organizaciji STO v Slovenski hiši bo 10. avgusta, ko bodo Slovenijo predstavili tujim medijem.