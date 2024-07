Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo se je okrepil za 4,4 odstotka, na 1,2 milijarde evrov, dobiček iz poslovanja pa se je znižal za 4,3 odstotka, na 1,54 milijarde evrov, predvsem zaradi višjih stroškov, povezanih z zaprtjem tovarn, in hiperinflacije. Kot so v polletnem poročilu zapisali v podjetju, je njihova pot naprej jasna – lotili se bodo znižanja stroškov. Letos jih želijo oklestiti za 500 milijonov evrov. Dobiček iz poslovanja naj bi bil ob koncu leta višji za štiri do osem odstotkov, so še zapisali v Heinekenu.