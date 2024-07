»Na hrvaški obali in na otokih se gradi, kot da bi se množično kupovale nepremičnine. Realnost pa je povsem drugačna. Samo poglejte, koliko novogradenj je praznih, nekatere tako dolgo, da že propadajo,« nas je opozoril domačin Mare D. iz Privlake, priljubljenega letovišča 18 kilometrov od Zadra. Tudi sam je pred desetimi leti zgradil šest apartmajev, a takrat ni bilo težko najti kupcev tako med Hrvati kot tujci. Danes je drugače, je pristavil, »kupcev ni, a se kljub temu še vedno gradi«. Ker se klasični dvosobni apartmaji z manjšim balkonom ne prodajajo dobro, so se začele zadnji dve leti vsepovprek graditi luksuzne vile, je razložil. Pospešeno gradijo predvsem luksuzne apartmaje in vile »v prvi vrsti od morja«. »A ne za Hrvate, ti še za enotedenski oddih ob morju komaj zberejo denar, pač pa za bogate turiste, ki pa k nam ravno ne zahajajo. Gredo drugam, na jug, v Dubrovnik,« pokaže s prstom v daljavo.

V Dubrovniku kvadratni meter skoraj šest tisočakov

Prav luksuzne nepremičnine so se v zadnjih dveh letih močno prerinile v ospredje nepremičninske ponudbe vzdolž jadranske obale in otokov. Po podatkih hrvaškega nepremičninskega portala Indomio.hr so prav temu segmentu nepremičnin v zadnjem letu najbolj porasle cene, v Dubrovniku denimo za kar 40 odstotkov. Tako trenutno kvadratni meter tam povprečno stane 5686 evrov, potem ko je bilo še lani zanj treba odšteti »skromnih« 4071 evrov. Dubrovnik je pač elitna destinacija, kjer ni več prostora za gradnjo novih nepremičnin, zato se obstoječe prodajajo po vrtoglavih cenah, nam je pojasnil Davor Perišić, direktor hrvaškega podjetja za posredovanje nepremičnin BestRealEstate. Prepričan je, da nepremičninam na elitnih lokacijah na hrvaški obali cene kljub trenutno slabšemu povpraševanju ne bodo padle, kot bi pričakovali nekateri, ker ima pač lokacija moč, ki narekuje vrednost nepremičnine. Tako se vse nepremičnine, ki so tik ob morju ali imajo razgled nanj, prodajajo po višjih cenah od ostalih.

Lokacija diktira cene

Da je lokacija merilo cen nepremičnin, dokazuje tudi trg nepremičnin v Opatiji, še enem hrvaškem turističnem biseru, ki mu radi pripenjajo status elitne lokacije, kjer boste za kvadratni meter počitniškega domovanja težko odšteli manj kot 5000 evrov. Povprečna vrednost stanovanj se je letos namreč dvignila na 5230 evrov za kvadratni meter, kar je sicer zgolj za 4,6 odstotka več kot lani, ko je bil kvadratni meter vreden približno pet tisočakov. Nekoliko bolj izrazita je bila v tem mestu podražitev hiš. Cene teh so se v primerjavi z lani zvišale za 9,68 odstotka. Cene so se dvignile tudi rovinjskim nepremičninam: apartmajem za 14,46 odstotka in hišam za 13,71 odstotka. Če je kvadratni meter apartmaja v Rovinju lani stal 4115 evrov, je cena zdaj 4700 evrov.

Slovenci najbolj zvesti kupci

A zanimivo je, da se cene dvigujejo kljub izjemno pestri ponudbi na trgu nepremičnin in vse manjšemu povpraševanju, kar je popolnoma nasprotno stanju na slovenskem nepremičninskem trgu, kjer povpraševanje po nepremičninah močno presega ponudbo na trgu. Na nepremičninskem portalu Indomio.hr so tako izračunali, da naj bi v zadnjem letu promet upadel za približno deset odstotkov, a naš sogovornik meni, da je upad precej večji. Ko ga vprašamo za razlog, ga vidi v recesiji, ki je zajela Nemčijo in Avstrijo, od koder so pred leti najbolj množično prihajali kupci nepremičnin ob hrvaškem morju. »Zatišje na domačem trgu nepremičnin je ta čas precejšnje,« je bil odkrit hrvaški nepremičninski posrednik. Pri tem ni skrival zadovoljstva nad tem, da ostajajo najbolj zvesti kupci nepremičnin na Hrvaškem Slovenci, ker se čez mejo počutijo kot doma, hkrati pa cenijo lepote hrvaškega morja. »Čehi, Slovaki in Poljaki,« danes poleg Slovencev povprašujejo po apartmajih in hišah ob obali Jadranskega morja in na otokih, je pristavil Davor Perišić.

Slovenska obala: za kvadratni meter tudi 7000 evrov Tudi na slovenski obali po podatkih podjetja za vrednotenje nepremičnin Arvio promet z nepremičninami upada. Če je bil lani kvadratni meter stanovanja vreden nekaj več kot 4000 evrov, je januarja letos povprečna cena padla pod štiri tisočake. Vendar Daniel Lovšin, lastnik piranske nepremičninske agencije Casabela, zatrjuje, da padec ni posledica manjšega povpraševanja, temveč so se v zadnjem obdobju prodajala predvsem stanovanja starejših letnikov, potrebna temeljite prenove, zaradi česar so se prodajala po nižjih cenah. Prav tako na ceno nepremičnin na Obali močno vpliva lokacija. »Povpraševanje po nepremičninah na odličnih lokacijah blizu morja ali z razgledom nanj je še vedno veliko, cene pa temu primerne,« je zatrdil nepremičninski strokovnjak in obenem priznal, da so cene nekaterih nepremičnin tudi v slovenski Istri precej napihnjene, saj že bežen pogled na največji slovenski nepremičninski portal razkrije, da tam kvadratni meter stane tudi 7000 evrov in več.