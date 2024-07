Številčna slovenska odprava na 33. olimpijskih igrah moderne dobe tudi po tretjem tekmovalnem dnevu ostaja brez osvojenega odličja. Na brzicah je bil sicer na odlični poti kanuist Benjamin Savšek, ki je v Parizu stopnjeval svoje vožnje. Tudi v finalu je bil izjemno hiter, usodno napako pa je storil pri petih vratcih. Olimpijski prvak iz Tokia je tudi po napaki ostal zbran in vrhunsko opravil z zahtevno progo. Ob prečkanju ciljne črte se je ob njegovem imenu izpisala številka ena, saj je bil kljub dvema sekundama pribitka od tedaj vodilnega Slovaka Mateja Benuša. 37-letni Ljubljančan je stisnil pest, kmalu pa doživel šok, ko se je ob njegovem imenu pojavil pribitek petdesetih sekund in ne dveh, kot je kazalo sprva.

»Ne razumem, kaj se je zgodilo,« je bil vidno skrušen Benjamin Savšek. ​Videosodnik je presodil, da je eden najboljših kanuistov vseh časov namerno odrinil peta vratca, kjer so mu sprva pripisali le dotik. »Ni razloga, da bi to storil. Bil sem na sredini vratc in dotaknil sem se jih z veslom. Sodniki so se zaprli v svojo sobo in ne morem do dodatnih pojasnil, a odločitve videosodnika ne more spremeniti nihče. Mislim, da se mi je zgodila krivica,« je sicer tudi po velikem razočaranju v mirnem tonu odgovarjal Savšek, ki je nastopil na svojih četrtih olimpijskih igrah. Kot rečeno je pred tremi v Tokiu osvojil največji uspeh kariere in osvojil naslov prvaka, 6. mestu iz Ria in 8. iz Londona pa je tokrat dodal končno enajsto mesto. »V cilju sem bil zelo vesel, saj mi je kljub dotiku uspela super vožnja, sedaj pa lahko rečem le to, da sem zelo razočaran. Ne nad svojo vožnjo, ampak nad sodniško odločitvijo,« je bil jasen večkratni svetovni in evropski prvak, ki se je tudi sam dobro zavedal, da bi s prvotno odločitvijo sodnikov osvojil bronasto kolajno. »Moje mnenje tukaj nič ne šteje. Uspel sem spraviti res dobro vožnjo v finalu. Trudil sem se, čeprav sem si resnično želel vsaj stopničk. Bilo bi resnično lepo znova stopiti na zmagovalni oder.«

»Težko komentiram odločitev, saj nimamo nobene obrazložitve. Vse, kar smo gledali sami na počasnih posnetkih, je bilo odpeljano z dotikom, a korektno,« je s težavo odločitev sodnikov sprejel tudi trener slovenskega asa ​Jože Vidmar. »Ničesar nimam očitati Beniju, ki se je odlično pripravil na ta nastop. Rasel je iz vožnje v vožnjo in je zopet pokazal svojo pravo plat. Vožnja je fenomenalna, več od njega si ne bi mogel želeti. Rabil bom še nekaj časa, da vse skupaj ocenim dokončno,« ni mogel skrivati solz razočaranja Jože Vidmar. Na olimpijskem vrhu je Savška z vožnjo za učbenike prehitel domači matador Nicolas Gestin, ki je drugega Britanca Adama Burgessa prehitel za skoraj pet sekund in pol. »Naslov gre v prave roke, res je prikazal fantastično vožnjo in zasluženo osvojil zlato kolajno,« je tudi v porazu športno držo obdržal Savšek.

Danesj je bila v akciji tudi judoistka Kaja Kajzer, ki pa je borbe na tatamiju izgubila v prvem krogu proti Izraelk Timni Nelson Levy. Slovenska judoistka v kategoriji do 57 kg je bila prepričana, da je v borbi boljša od tekmece in na koncu ni napadala, kar pa je pomenilo, da je Izraelka napredovala s prednostjo vazarija. Dve regati jadranja na deski je odpeljala tudi najmlajša Slovenka na igrah Lina Eržen, ki po prvem tekmovalnem dnevu zaseda 13. mesto.