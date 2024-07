Po podatkih Rojsa za varnost med OI skrbi 51.300 pripadnikov različnih varnostnih organov - policije, žandarmerije in francoske vojske. Med temi je 38.000 policistov, od katerih jih je 498 iz tujih držav, vključno s petimi policisti iz Slovenije.

Skupno jih je sicer Slovenija še pred začetkom iger na zaprosilo francoskih oblasti v državo napotila sedem, vendar sta se dva policista vodnika s službenima psoma za prepoznavo eksplozivov ravno danes vrnila v Slovenijo. Tri policiste in eno policistko so napotili v Lyon, kjer poteka olimpijski nogometni turnir. Četverica se bo v domovino vrnila 10. avgusta.

Napotitev Rojsa, ki je v Francijo pripotoval pred dnevi, je plod sporazuma med Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS) in policijo iz leta 2016. Kot je dejal, v Parizu nudi podporo zagotavljanju varnosti v sklopu delegacije v Slovenski hiši in v olimpijski vasi.

Ob tem se udeležuje tudi dnevnih varnostnih informativnih sestankov v mednarodnem kooperacijskem centru (ICC), ki ga vodijo francoski organi. Ti so po eni strani namenjeni seznanitvi z dogajanjem v zadnjih 24 urah, po drugi pa so tematsko obarvani, je dejal Rojs in dodal, da so danes denimo razpravljali o vlogi Interpola pri zagotavljanju varnosti na velikih športnih dogodkih.

Kot je še dejal, se s posebnimi skrbmi ali grožnjami varnostni organi na OI trenutno sicer ne soočajo. »Res pa je, da veljajo posebni režimi vstopa na različne javne kraje. Brez akreditacije Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) je na določene javne kraje dostop onemogočen, do nekaterih je okrnjen, spremenjeni so tudi nekateri vozni režimi javnega prevoza, nekatere postaje so ukinjene.«