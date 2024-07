Na občini so pojasnili, da podatkov o dražitelju ne morejo razkriti, saj je potekala tiha dražba, potrdili pa so, da medved ostaja v Sloveniji. Organizacija Buddy Bear Help bo po navedbah občine ZPM Ljubljana Moste-Polje donirala še dodatnih 1000 evrov. Medved je bil od leta 2003 del 34 razstav na petih celinah, letos pa so ga nadomestili z novim.