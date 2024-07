Označbe hišnih imen

V občini Domžale potekata že tretji popis in obeležitev starih hišnih imen, tokrat v krajevnih skupnostih Dragomelj - Pšata in Ihan ter naseljih Študa in Šentpavel. Hkrati poteka tudi zbiranje soglasij za označitev domačij s tablicami, na katerih bo zapisano hišno ime domačije. Lastniki hiš, ki jih zanima taka označba, lahko več informacij dobijo pri Klemnu Klinaju na e-naslovu klemen.klinar@hisnaimena.si.