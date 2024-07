Med 7. in 10. avgustom bo na AKC Metelkova mesto v Ljubljani potekal jubilejni, deseti festival Reciklart​, ki temelji na okolju prijaznem umetniškem ustvarjanju, recikliranju in tako imenovanem DIY (do it yourself) oziroma konceptu naredi sam. Na Trgu brez zgodovinskega spomina se bodo tako pred galerijo Alkatraz zvrstile številne aktivnosti za različne generacije, od izmenjevalnice oblačil, ki bo delovala po principu »prinesi in odnesi«, do razstav, delavnic, koncertov in performansov. Ponovno bo potekala tudi tematska razstava Recollections, ki bo na ogled v galeriji Alkatraz.

Krovna tema festivala se letos vrti okoli plastike. Različni vidiki festivalskega programa bodo poskušali osvetliti pomembne poudarke v zvezi s plastiko, njeno rabo in sorodnimi temami. Tako bo denimo v četrtek ob 20. uri na programu tudi predavanje Drobni delci, velik problem – (Mikro)plastika v morju Ane Lokovšek. V soboto ob 18. uri pa bo delavnica izdelovanja peresnic in beležnic iz odpadne plastike.

Kot vsako leto so cilji festivala Reciklart predvsem skupno ustvarjanje, izmenjava idej in druženje.