Minuli teden je bilo Društvo zeleni prstan obveščeno o vandalizmu na tablicah ob donatorskih drevesih na PST na Žalah. Da gre za objestno dejanje, je vidno zgrožena potrdila tudi dolgoletna predsednica društva Nuša Kerševan. »Dogodek se je moral zgoditi v noči s sobote na nedeljo oziroma na ponedeljek, ko nas je zjutraj eden od donatorjev obvestil, da je bila pred njegovim drevesom odstranjena tablica,« nam je povedala in dodala, da so po temeljitem pregledu ugotovili, da je bilo na poti odstranjenih osem tablic, dodatnih deset je poškodovanih. »Gre za objestno ravnanje, ki ga ni mogel zakriviti ne kmet s košnjo ne vzdrževalci poti. Tablice so namreč usmerjene proti poti,« je še dodala.

Zadnje dejanje je društvo tudi prisililo k odločitvi, da ne bodo več sadili dobrodelnih dreves. V zadnjih dveh desetletjih so jih posadili nekaj manj kot tristo, vendar so ta vse prepogosto žrtev objestnosti nepridipravov, ki tudi nikoli niso bili odkriti. »Oddelek za ekonomske zadeve in promet na mestni občini smo prosili, da prijavi tudi tokratni vandalizem,« je povedala Kerševanova in spomnila na neljubi dogodek izpred let, ko je bilo poškodovanih okoli petdeset dreves na Brdu. »Tudi takrat policija krivca ni našla.« Kaj je bil povod za tokratno nespametno ravnanje posameznika ali skupine, ne ve. »Poškodovane tablice nimajo nobenega rasnega ali političnega sporočila,« je povedala.

Ukradene tablice z imeni bodo nadomestili, poškodovane pa popravili. Je pa za neprofitno društvo to zagotovo velik finančni zalogaj. »Škodo ocenjujemo na nekaj manj kot 5000 evrov. Cena tablice z obrobo po predračunu znaša 250 evrov,« je povedala Nuša Kerševan, ki pa hkrati upa, da bodo društvu tudi tokrat na pomoč priskočil MOL in donatorji.