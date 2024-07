Na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so danes slavnostno obeležili vzpostavitev nove letalske povezave, ki jo je vzpostavil španski letalski prevoznik Iberia. Gre za še zadnjo od štirih doslej dogovorjenih povezav, ki ji botrujejo državne subvencije za večjo letalsko povezljivost Slovenije.

Potniki bodo poleg možnosti leta v špansko prestolnico z na novo vzpostavljeno linijo pridobili tudi neposreden dostop do pomembnega evropskega vozlišča, saj madridsko letališče predstavlja odlično izhodišče za povezane lete v Srednjo in Južno Ameriko, so poudarili v upravljavcu letališča, družbi Fraport Slovenija.

Kot je spomnil v. d. generalnega direktorja direktorata za letalski in pomorski promet Robert Latin, je v teku še en razpis za subvencioniranje letalskih linij, na katerega je prijavljen en ponudnik, in sicer za destinacijo Ciper. »Smo še v fazi dopolnjevanja vloge, za naprej bomo pa še objavljali razpis in čakali nove ponudnike,« je pojasnil.

Slovenija in povezljivost z Evropo

Na lestvici celovite letalske povezljivosti, ki jo je pretekli teden objavilo mednarodno združenje letališč ACI Europe, je bila Slovenija med državami razširjenega območja EU na 30. mestu. Slabše sta se odrezala Slovaška in Monako. Pri neposrednih povezavah se je uvrstila na povsem zadnje mesto, pri primerjavi na tem področju z letom 2019 - Slovenija je utrpela 42-odstotni padec - pa je bil slabši Monako.

Pristojni se te problematike zavedajo, zato v okviru načinov za izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije razmišljajo tudi o ustanovitvi nacionalnega letalskega prevoznika. »Mogoče ne v taki samostojni obliki, kakor je bila prej Adria Airways, ampak v sodelovanju s kakšnim zunanjim strateškim partnerjem, že obstoječim letalskim prevoznikom,« je še dejal Latin.