Po navedbah očividca, ki je dopoldan kmalu po napadu poklical policijo, je napadalec v Southportu zabodel več mladih deklet. Policija je zatem potrdila, da je bilo ranjenih več ljudi, in da so napadalca pridržali, mu odvzeli nož ter ga odpeljali na policijsko postajo.

Pozneje je predstavnica policije na novinarski konferenci po navedbah BBC povedala, da sta bila v napadu ubita dva otroka, še devet pa je poškodovanih, od tega jih je šest v kritičnem stanju. Huje ranjena sta tudi dva odrasla, ki sta po navedbah policije skušala zaščititi otroke.

Napadalca, 17-letnika iz bližnje vasi Banks, sumijo umora in več poskusov umora.

A mass stabbing in Southport, UK at a Taylor Swift-themed dance workshop for children has left one child deceased and at least seven others clinging to life. Police have declined to identify the suspect. pic.twitter.com/QQCCKxhED0