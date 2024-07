Množični pretep se je začel včeraj nekaj pred drugo uro zjutraj na terasi restavracije Gariful.

Domačini, kot jih povzema Slobodna Dalmacija, pripovedujejo, da je šlo za pretep med gostinci, v katerem so sodelovali tudi varnostniki lastnika Carpe Diema. Poleg tega, da so napadli lastnika Garifula, so menda uničili tudi inventar lokala.

»Hvar je poln policije, noro je. Slišal sem, da je kuhar Mijo, ki so mu na glavi razbili kozarec, zaradi poškodb omedlel. Napadalci naj bi prišli v Gariful in zahtevali, naj stišajo glasbo, nato pa so se stepli,« je povedal razburjeni prebivalec Hvara.

»V spopadu so bile poškodovane tri osebe. Eno osebo smo pridržali in jo bomo zaslišali zaradi suma povzročitve hudih telesnih poškodb,« so sporočili s policije.

Posnetki nadzornih kamer razkrivajo, kako se je začel pretep

Novinarji Slobodne Dalmacije so dobili posnetke dveh nadzornih kamer na terasi sushi bara G Spot na strehi restavracije Gariful.

V pretepu je bilo udeleženih več moških, ki so se nad Gospodnetića in Dinka Petričevića, priljubljenega Mija, spravili s pestmi in brcami, drugim pa preprečili, da bi jima pomagali.

Najprej je moški v beli srajci pristopil do Gospodnetića, zamahnil z roko in ga udaril. Gospodnetić je padel po tleh, nato pa so ga začeli brcati.

Na posnetku druge kamere se vidi, kako se skuša moški, verjetno kuhar Mijo, prebiti skozi množico, a ga je ustavil moški v črni majici z napisom »security.« Moški v beli srajci pa je zgrabil kozarec in z njim udaril Mija po glavi. Glavna naloga mož v črnih majicah je bila, kot kaže, zaščititi moža v belem in zagotoviti, da ga ne bi nihče oviral pri nasilniškem izpadu.

Protest na Hvaru: pred Carpe Diemom vzklikali: »Odidite!«

Lastniki restavracij na Hvaru so dan po pretepu množično podprli Gospodnetića in Mija. V skupini na WhatsAppu so organizirali shod v podporo osebju restavracije Gariful.

»Dragi moji hvarski gostinci, sinoči so napadli našega kolega, šlo je za poskus umora s strani recimo mu kolega gostinca,« piše v vabilu na protest. »Vse Hvarčane vabimo, naj podprejo naš Gariful, ker ne vemo, kdo je naslednji,« še piše v sporočilu.

Pred restavracijo se je zbralo več sto ljudi, ki so skoraj povsem blokirali vhod v Carpe Diem.

V Slobodni Dalmaciji pišejo še, da je zbrana množica zaploskala vsakemu gostu, ki je zapustil Carpe Diem, in žvižgala vsem, ki so vanj vstopili.

Lastnik Garifula je protest komentiral na instagramu z besedami: »Dvakrat v življenju sem jokal. Prvič, ko se mi je obesil oče, drugič pa nocoj. Hvala, ker ste brez nasilja pokazali moč.«

Medtem ko lastnik restavracije Gariful sešteva materialno škodo, v klubu Josipa Ćurkovića pravijo, da »incident obsojamo in ga globoko obžalujemo ter se iskreno opravičujemo vsem vpletenim stranem in skupnosti mesta Hvar. Vsem vpletenim tudi iskreno želimo čimprejšnje okrevanje.«

Gariful je sicer, tako kot Carpe Diem, priljubljen med svetovno elito, ceni pa ga tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Prav pretepenemu kuharju Miju je pred dobrim letom predal pokal evropske nogometne zveze za »najboljše sestavine« oziroma »najboljši material« – v izvirniku »The Best Material.«

Foto: spletna stran restavracije Gariful