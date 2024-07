»Reševalci so na kraju nesreče. Iztirilo je devet vagonov, od tega se jih je sedem prevrnilo. Poškodovanih je več kot sto ljudi,« je sporočilo rusko ministrstvo za izredne razmere. Po poročanju AFP je med 30 hospitaliziranimi 15 otrok, pri reševanju pa je sodelovalo 22 reševalnih ekip. Vlak in tovornjak sta trčila na »nezavarovanem križišču,« je ob tem sporočil guverner regije Volgograd Andrej Boharov.

At least 140 people were injured when a train carrying 800 passengers smashed into a truck, causing eight carriages to derail near Kotelnikovo station, Volgograd region, Russia 🇷🇺 ▪︎ 29 July 2024 ▪︎ pic.twitter.com/KQzWqGG3dA