Kmalu zatem se je izraelski premier v nedeljo udeležil zasedanja varnostnega kabineta na temo morebitnega odziva na napad na okupirano Golansko planoto, ki jo je danes tudi obiskal. »Na napad bomo odgovorili kmalu in odgovor bo silovit,« je ob obisku dejal Netanjahu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hezbolah, ki sicer trdi, da ni izvedel napada, se je v pričakovanju izraelskega odziva umaknil z več položajev blizu meje.

Zaostrovanje razmer

Izraelska vojska je danes sporočila, da je sestrelila dron, ki je bil izstreljen iz Libanona. Izrael pa je po navedbah dpa danes napadel avtomobil v bližini mesta Mais al-Džabal, nedaleč od izraelske meje. Za zdaj ni jasno, ali so med žrtvami tudi pripadniki gibanja Hezbolah, Izrael pa napada še ni komentiral. Nov izraelski napad na južni Libanon je po poročanju libanonskih medijev terjal dve žrtvi, iz območja napada poročajo tudi o ranjenih.

Libanonski letalski prevoznik Middle East Airlines je medtem zaradi zaostrovanja razmer preložil več letov, nemški letalski prevoznik Lufthansa pa je do vključno 5. avgusta prekinil polete v Bejrut. Vse lete v libanonsko prestolnico sta do vključno torka po navedbah AFP odpovedala tudi francoski letalski prevoznik Air France in njegova hčerinska nizkocenovna letalska družba Transavia France.