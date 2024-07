Do eksplozije in posledičnega požara v tovarni nemškega kemičnega velikana BASF v mestu Ludwigshafen je prišlo okoli poldneva, ogenj pa so že pogasili, so sporočili iz podjetja.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, se je iz največje kemične tovarne na svetu okoli poldneva valil dim. Pristojni so prebivalcem naročili, naj zaprejo okna, a so ukrepe že preklicali.

💥🇩🇪 Se produjo una explosión en la planta química más grande de Alemania, BASF, en Ludwigshafen. Según Bild, 14 personas resultaron heridas. pic.twitter.com/GRBhiRjPN4 — 𝐄𝐮𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 📰💻 (@EurekaNews10) July 29, 2024

Naprave za okoljski monitoring so v neposredni bližini obrata zaznale povišane vrednosti ogljikovodikov, so sporočili iz BASF, a hkrati poudarili, da ni razlogov za skrb. »V nobenem trenutku ni bilo nobene nevarnosti za prebivalstvo,« sporočilo povzema AFP.

Vzrok eksplozije še preiskujejo.

Leta 2016 je mesto Ludwigshafen pretresla eksplozija v tovarni, v kateri je umrlo pet ljudi.

V kemičnem obratu sicer dela približno 39.000 ljudi.